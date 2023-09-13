HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'ndan Murat Kurum'a ziyaret! Şampiyonluğu pasta kesip kutladılar

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'ndan Murat Kurum'a ziyaret! Şampiyonluğu pasta kesip kutladılar

13.09.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı’nı ağırladı.

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'ndan Murat Kurum'a ziyaret! Şampiyonluğu pasta kesip kutladılar

İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı’nın milli sporcuları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın başkanlığında, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’u İstanbul’da ziyaret etti.

IMG_9573

"İNŞALLAH DAHA NİCE BAŞARILARA İMZA ATACAKSINIZ"

Birol Aydın bakanlığı döneminde kendilerine verdiği desteklerden dolayı Kurum’a teşekkür ederken, Kurum da “Sizleri çok seviyoruz, inşallah daha nice başarılara imza atacaksınız.” ifadelerini kullandı.

IMG_9576

Kurum ve şampiyonlar daha sonra birlikte pasta kesip şampiyonluğu kutladılar.

IMG_9578

MURAT KURUM'DAN PAYLAŞIM

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından milli sporcuların ziyaretine ilişkin anları paylaşıp paylaşımına "Sabah enerjimizi alalım" notunu düştü.

kk

IMG_9579

IMG_9583

IMG_9586

IMG_9587

IMG_9588

IMG_9589

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Özel, "Fiilen açıkladım" diyerek ilk kez anlattıÖzgür Özel, "Fiilen açıkladım" diyerek ilk kez anlattı
Yapay zeka reklamları için bir ilk! Milyonlarca lira ceza yağdıYapay zeka reklamları için bir ilk! Milyonlarca lira ceza yağdı
44 terör saldırısı engellendi, 258 terörist etkisiz hale getirildi44 terör saldırısı engellendi, 258 terörist etkisiz hale getirildi
Anahtar Kelimeler:
down sendromu Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.