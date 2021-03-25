Downburst nedir? Downburst hava olayı nasıl oluşur?

İstanbul'da bugün yaşanan kar yağışında oluşan gök gürültüleri dikkat çekti. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur'un Türkiye'nin downburst hava olayı ile karşı karşıya olduğunu ifade etmesinin ardından vatandaşlar, downburst hava olayı nedir? Downburst hava olayı nasıl oluşur? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

DOWNBURST NE DEMEK?

Downburst, kelimesinin karşılığı aşağı patlama anlamına gelmektedir. Şiddetli yağmur, dolu, yıldırım, şimşek olayları oluşturabilen ve normalin aksine aşağı yöne doğru ivme alan, aynı zamanda yanlara da saçılan çok kuvvetli hava hareketidir. Downburst, çok sıcak hava kütlesi ile çok soğuk hava kütlesinin çarpışması sonucunda oluşmaktadır.

Downburst sık sık kasırgalarla ve ülkemizde pek rastlanmayan tornadolarla karıştırılır. Downburst tüm fırtına ve yıkıcı hava olaylarından daha farklı kimi zaman da daha yıkıcı niteliklere sahiptir.

DOWNBURST ETKİLERİ NASIL OLUR?

Downburst hava olayında büyüyen bir fırtınanın ilk aşamalarında, güçlü bir yükseliş söz konusudur. Bu hava olayında bulut dikey olarak büyür ve yağmur damlaları ve dolu taşları oluşmaya başlar. Şiddetli patlamalardan kaynaklanan hasarı, kasırga hasarı ile karıştırılır.



