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  4. Dr. Fevzi Özgönül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dr. Fevzi Özgönül biyografisi...

Dr. Fevzi Özgönül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dr. Fevzi Özgönül biyografisi...

18.05.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1979 senesinde Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi alan Dr. Fevzi Özgönül, bugün 18 Mayıs Salı günü Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Peki 1985 senesinde ailesinin 37. beyaz önlüklü bireyi olarak mezun olan Dr. Fevzi Özgönül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dr. Fevzi Özgönül biyografisi...

Dr. Fevzi Özgönül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dr. Fevzi Özgönül biyografisi...

Daha önce eğitimini Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi'nde almış olan Dr. Fevzi Özgönül, 18 Mayıs'ta Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak. Peki Dr. Fevzi Özgönül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

DR. FEVZİ ÖZGÖNÜL KİMDİR?

1962 senesinde İzmir'de doğan Fevzi Özgönül, ilköğrenimini Müdafaa-i Hukuk İlkokulu, orta ve lise öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde okumuştur. 1979 senesinde Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlayan Özgönül, 1985 senesinde ailesinin 37. beyaz önlüklü bireyi olarak mezun olmuştur. 1985 ve 1987 seneleri arasında Mersin Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde mecburi hizmetini tamamlamış ve 1987-1989 seneleri arasında Kıbrıs Magosa'da askerliğini tabip asteğmen olarak yapmıştır. 1989- 2005 seneleri arasında İzmir'in Çeşme ilçesinde aile hekimliği görevini üstlenmiş olan Özgönül, aynı zamanda 1995 senesinden itibaren Çeşme Altın Yunus Turistik Tesisleri sağlıklı yaşam ve zayıflama biriminde sorumlu hekim olarak görev almıştır.

2002 senesinden itibaren de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli olmuş olan babası Prof. Dr. Hamit Özgönül (fizyoloji ve spor hekimliği uzmanı) ile beraber obezite araştırmalarına başlamıştır. Çalışmalarına, teyzesi Prof. Dr. Nevbahar Taneli ve eniştesi Prof. Dr. Baha Taneli de beslenme ve gastroenteroloji dalında destek olup katkı vermişlerdir. 2004 senesinde Sağlık Bakanlığı'ndan medikal estetik uygulamalar sertifikası almıştır. Yine aynı senelerde 115 kilo olan bedenini, babası ile yürüttüğü çalışmalar ışığında bir yılda 40 kilo vererek 75 kiloya indirmeyi başarmıştır. 2008 senesinde karboksipunktur uygulamasını Tübitak'tan aldığı maddi destek ile birlikte dünya literatüründe araştırmasını yaptırmış ve ilk defa yapılan bir uygulama olduğu sonucunu elde etmiştir. 2008 senesinden itibaren ise ‘Dr. Fevzi Özgönül Muayenehanesi’ ismi altında Beden Aklıyla Zayıflama Modeli’ni kurmuştur. Günümüze dek 10.000’in üzerinde hastanın tedavisini gerçekleştirmiş ve büyük bir bölümünde başarı sağlamıştır.

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Demet Akalın
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