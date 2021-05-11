Dr. Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alkol açıklaması gündem oldu

Bu eğitimlerinin dışında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını alan Yavuz Dizdar, aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmalarını sürdürdü. Tıbbi çalışmalarına paralel bir şekilde 1994 yılından beri Dünya Gazetesi’nde sağlık ekonomisi ve politikası ile ilgili yazılar yazan Yavuz Dizdar’ın yazıları, Fakülte dergisinde yayınlanıyor.

Aşının ister istemez bir etkisinin olduğuna dikkati çeken Yavuz Dizdar, kişinin aşı olduğu gün halsizlik veya kırıklık yaşayabileceği bilgisini paylaştı. Yavuz Dizdar, aşının ardından 6 hafta, aşı öncesinde ise bir süre alkol almanın aşıyı olumsuz etkilediği iddiasını yalanlamıştı…

ALKOL TÜKETİLMESİ AŞIYI ETKİLER Mİ?

Rusya’da sağlık otoriteleri alkol tüketiminin aşının etkisini azalttığını, aşıdan önceki ve sonraki zamanlarda alkol tüketilmemesi gerektiğini ifade etmiş, İngiliz ve ABD’li uzmanlar alkol tüketiminin aşıyı etkilediği yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdıktan sonra alkol tüketmenin aşının etkisini azaltacağı iddiası ile ilgili konuşan Doç. Dr. Yavuz Dizdar, alkol kullanımıyla Kovid-19 aşısı yaptırılması arasında bir ilişki olmadığını vurgulamıştı.

Burada sadece bir miktardan ya da zamandan da bahsetmediğini kaydeden Yavuz Dizdar, aşı olunan gün alkolden uzak durulması gerektiğini, çünkü aşının ister istemez bir etkisi olduğunu anımsatarak, bu etkinin bir kırıklık ya da halsizlik durumu yarattığını akardı.

Fakat aşı sonrasında 6 hafta, aşı öncesinde bir süre alkol almanın aşıyı olumsuz etkilediği iddiasının bilimsel bir karşılığı olmadığına dikkati çeken Yavuz Dizdar, pratik ve biyolojik olarak da bu durumun bir karşılığı olmadığını ifade ederek, aşı olunmasının ardından bir gün sonra, iki gün sonra alkol içmenin aşı üzerinde bir etki yapmayacağını savundu.



