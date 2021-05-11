HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dr. Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alkol açıklaması gündem oldu

Dr. Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alkol açıklaması gündem oldu

11.05.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı canlı yayın programlarıyla adını duyuran Doç. Dr. Yavuz Dizdar, alkolün koronavirüs aşının etkisini düşürdüğü iddialarına açıklama yapmıştı. Böyle bir durumun bilimsel bir karşılığının olmadığını savunana Yavuz Dizdar, İngiliz ve ABD’li uzmanların bu durumla ilgili bir kanıt bulmadığını söylemişti…

Dr. Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alkol açıklaması gündem oldu

Aşının ister istemez bir etkisinin olduğuna dikkati çeken Yavuz Dizdar, kişinin aşı olduğu gün halsizlik veya kırıklık yaşayabileceği bilgisini paylaştı. Yavuz Dizdar, aşının ardından 6 hafta, aşı öncesinde ise bir süre alkol almanın aşıyı olumsuz etkilediği iddiasını yalanlamıştı…

YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

1964 tarihinde İstanbul’da doğan Yavuz Dizdar, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki orta eğitimini 1982 yılında tamamladıktan sonra; 1988’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp eğitiminin arkasından odönemlerde Siirt’e bağlı olan Batman’da hemen hemen 1 sene mecburi görevini tamamlayan Dr. Yavuz Dizdar, 1989-1992 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 senelerinde Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini bitirdi.

Bu eğitimlerinin dışında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını alan Yavuz Dizdar, aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmalarını sürdürdü. Tıbbi çalışmalarına paralel bir şekilde 1994 yılından beri Dünya Gazetesi’nde sağlık ekonomisi ve politikası ile ilgili yazılar yazan Yavuz Dizdar’ın yazıları, Fakülte dergisinde yayınlanıyor.

Dr. Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Alkol açıklaması gündem oldu

ALKOL TÜKETİLMESİ AŞIYI ETKİLER Mİ?

Rusya’da sağlık otoriteleri alkol tüketiminin aşının etkisini azalttığını, aşıdan önceki ve sonraki zamanlarda alkol tüketilmemesi gerektiğini ifade etmiş, İngiliz ve ABD’li uzmanlar alkol tüketiminin aşıyı etkilediği yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdıktan sonra alkol tüketmenin aşının etkisini azaltacağı iddiası ile ilgili konuşan Doç. Dr. Yavuz Dizdar, alkol kullanımıyla Kovid-19 aşısı yaptırılması arasında bir ilişki olmadığını vurgulamıştı.

Burada sadece bir miktardan ya da zamandan da bahsetmediğini kaydeden Yavuz Dizdar, aşı olunan gün alkolden uzak durulması gerektiğini, çünkü aşının ister istemez bir etkisi olduğunu anımsatarak, bu etkinin bir kırıklık ya da halsizlik durumu yarattığını akardı.

Fakat aşı sonrasında 6 hafta, aşı öncesinde bir süre alkol almanın aşıyı olumsuz etkilediği iddiasının bilimsel bir karşılığı olmadığına dikkati çeken Yavuz Dizdar, pratik ve biyolojik olarak da bu durumun bir karşılığı olmadığını ifade ederek, aşı olunmasının ardından bir gün sonra, iki gün sonra alkol içmenin aşı üzerinde bir etki yapmayacağını savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı! Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı!
Koronanın bir etkisi daha ortaya çıktıKoronanın bir etkisi daha ortaya çıktı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Yeni dönem! HES üzerinden de alınacak

Yeni dönem! HES üzerinden de alınacak

Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.