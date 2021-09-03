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DS Automobiles’den sıfır faizli eylül teklifleri

03.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles, sonbaharda DS sahibi olmak isteyenlere özel satın alma teklifleri sunuyor.

DS Automobiles’den sıfır faizli eylül teklifleri

DS Automobiles’in Eylül ayı teklifleri kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, yüzde 0 faizli kredi ya da takas desteği seçeneğiyle satışa çıkıyor. DS 7 CROSSBACK modeli için ise yüzde 0 faizli kredi ya da 40 bin TL’ye varan takas imkânı sunuluyor. Eylül ayında DS 7 CROSSBACK Opera PureTech 225 modelini alanlara yarı otonom sürüş imkânı sağlayan DS CONNECTED PILOT sürüş yardımcısı ücretsiz olarak sunuluyor.

DS Automobiles’in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modeli, gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak tam elektrikli sürüş menzili ile dikkat çekiyor.

DS7CROSSBACK E-TENSE

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FARKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İLE TERCİH EDİLEBİLİYOR

Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken DS 7 CROSSBACK ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere farklı motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

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DS 7 CROSSBACK'in DS Active Led Vision LED ön farları ise dış tasarımını tamamlayan ögelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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