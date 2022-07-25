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DSİ bekçi alımı şartları nelerdir, KPSS şartı var mı? Devlet Su İşleri (DSİ) bekçi alımı başvuruları nereden yapılır? İŞKUR ile 21 şehirde 50 bekçi alımı yapılacak!

25.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Su İşleri (DSİ) bekçi alımı başvuruları başladı. Konuya ilişkin ilan İŞKUR'un web sitesinde yayımlandı. Birçok kişi bilgi edinmek için internette "DSİ bekçi alımı şartları nelerdir", "KPSS şartı var mı?", "Devlet Su İşleri (DSİ) bekçi alımı başvuruları nereden yapılır?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İŞKUR'da yayımlanan ilan ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DSİ bekçi alımı şartları nelerdir, KPSS şartı var mı? Devlet Su İşleri (DSİ) bekçi alımı başvuruları nereden yapılır? İŞKUR ile 21 şehirde 50 bekçi alımı yapılacak!

Devlet Su İşleri (DSİ) bekçi alımı başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Devlet Su İşleri'ne İŞKUR üerinden 21 şehirde 50 bekçi alımı yapılacak. Peki Devlet Su İşleri (DSİ) bekçi alımı başvuruları nereden yapılır?, KPSS şartı var mı?, DSİ bekçi alımı şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Devlet Su İşleri (DSİ) bekçi alımı başvuruları başladı. Yayımlanan son ilana göre DSİ bünyesine çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu üzerinden bekçi alımı yapacak. Başvurular 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesinden yapılacak.

İşte Devlet Su İşleri (DSİ) bekçi alımı başvuruları için İŞKUR'un internet adresi:

esube.iskur.gov.tr

DSİ BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

DSİ bekçi alımlarında KPSS şartının olmadığı açıklandı. Başvuruda bulunacak kişilerde 18-40 yaş şartı aranıyor. Şu an için yalnızca 21 ilde bekçi alımı yapılacak. Adaylarda aranan bir diğer şart ise en az lise mezunu olmaları.

DSİ bekçi alımına ilişkin yayımlanan açıklama şu şekilde:

"2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak

Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak"

DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25/07/2022-29/07/2022 tarihleri arasında elektronik (online) yapabileceklerdir.DSİ bekçi alımlarında KPSS şartının olmadığı açıklandı. Başvuruda bulunacak kişilerde 18-40 yaş şartı aranıyor. Şu an için yalnızca 21 ilde bekçi alımı yapılacak. Adaylarda aranan bir diğer şart ise en az lise mezunu olmaları.

DSİ HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPACAK?

İşte DSİ'nin bekçi alımı yapacağı iller:

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR DSİ devlet su işleri
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