HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ 'acil durum' ilan etmişti! ABD'nin bir eyaleti ve bir kentten flaş adım...

DSÖ 'acil durum' ilan etmişti! ABD'nin bir eyaleti ve bir kentten flaş adım...

30.07.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından ABD'nin bir eyaleti ve bir kentinden yeni adım geldi. ABD'nin New York eyaleti ve San Francisco kentinde artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

DSÖ 'acil durum' ilan etmişti! ABD'nin bir eyaleti ve bir kentten flaş adım...

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından ABD'nin bir eyaleti ve bir kentinden yeni adım geldi. Vakaların en sık görüldüğü New York eyaleti ve San Francisco kentinde acil durum ilan edildi.

Ülkede teşhis edilen yaklaşık 5 bin vakanın yüzde 40'ına San Francisco'nun bağlı olduğu California eyaletinde rastlandı.

VAKALAR BİR HAFTADA İKİ KATINA ÇIKTI

San Francisco Belediye Başkanı London Breed, yaptığı açıklamada kentteki vakaların neredeyse 1 haftada 2 katına çıkarak 261'e ulaştığını belirterek, bu konuda gerekli önlemlerin alınması adına acil durum ilan ettiklerini kaydetti.

New York Valisi Kathy Hochul da eyalette artan vakalara işaret ederek, özellikle testlerin ve aşıların hızlandırılması adına böyle bir adım attıklarını bildirdi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

DSÖ, 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz Saray duyurdu! Biden yine pozitif!Beyaz Saray duyurdu! Biden yine pozitif!
Kabineyle ilgili dikkat çeken anket! İlk ve son sırada...Kabineyle ilgili dikkat çeken anket! İlk ve son sırada...
Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli oldu

Eğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladı

Eğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladı

Kardeşinin anlattıkları şoke etti! "Abim çocukken hap içip..."

Kardeşinin anlattıkları şoke etti! "Abim çocukken hap içip..."

Çocuk kitabında yazanları görünce isyan ettiler

Çocuk kitabında yazanları görünce isyan ettiler

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"

Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"

İlginizi Çekebilir

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.