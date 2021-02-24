HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ: Altı haftadır vaka, üç haftadır can kaybı azalıyor

DSÖ: Altı haftadır vaka, üç haftadır can kaybı azalıyor

24.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
DSÖ: Altı haftadır vaka, üç haftadır can kaybı azalıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada son bir haftada hayatını kaybedenlerin oranının yüzde 20 azaldığını belirterek üst üste üçüncü hafta azalma kaydedildiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya çapında Covid-19 vakalarının üst üste altı hafta azaldığını belirterek 14-21 Şubat tarihleri arasında yüzde 11 azaldığını açıkladı.

DSÖ ayrıca, üst üste üç hafta ölüm oranlarının azaldığını belirterek bahsi geçen haftada yüzde 20 azaldığını açıkladı.

BİR HAFTADA 66 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

14-21 Şubat tarihleri arasında dünyada 2,4 milyon yeni Covid-19 vakasının görüldüğünü açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, bir hafta içerisinde 66 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Küresel anlamda Covid-19’un ilk çıktığı günden bu yana 110,7 milyon kişiye bulaştığını belirten DSÖ, 2,4 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Örgüt, vaka sayılarında ABD’nin ilk sırada olduğunun altını çizerken onu Brezilya, Fransa, Rusya ve Hindistan’ın izlediğini söyledi.

‘MUTASYONLAR, NORMAL VAKALARI GEÇTİ’

Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında Covid-19’un yeni mutasyonları hakkında da açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, yeni vakaların büyük bir çoğunluğunun Covid-19 mutasyonları olduğunun altı çizildi.

DSÖ, ilk olarak Birleşik Krallık'ta tespit edilen B.1.1.7 mutasyonunun şu anda 101 ülkede bulunduğunu, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen B.1.351 mutasyonunun ise 51 ülkede tespit edildiğini söyledi. Bununla birlikte ilk olarak Brezilya’da tespit edilen B.1.1.28.1 mkutasyonunun ise diğer mutasyonlara göre daha az görüldüğüne dikkat çekerek şimdilik bu rakamın 29 ülke olduğunu bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Çin’de 350 yıllık kapok ağacından kartpostallık görüntülerÇin’de 350 yıllık kapok ağacından kartpostallık görüntüler
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü

En Çok Okunan Haberler

47 ilde operasyonlar başladı

47 ilde operasyonlar başladı

Çarpıcı iddia: Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

Çarpıcı iddia: Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Slovenya Başbakanı Jansa'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik paylaşımına tepki

Slovenya Başbakanı Jansa'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik paylaşımına tepki

Çin’de 350 yıllık kapok ağacından kartpostallık görüntüler

Çin’de 350 yıllık kapok ağacından kartpostallık görüntüler

Apple son altı yılda 100'den fazla şirket satın aldı

Apple resmen açıkladı!

DSÖ 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak

DSÖ 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak

Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yatı Solaris ilk kez görüntülendi

430 milyon sterlinlik yat Solaris ilk kez görüntülendi

Trump’tan sosyal medyaya dönüş adımı: Facebook’a bizzat başvurdu

Trump’tan geri dönüş adımı! Bizzat başvurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.