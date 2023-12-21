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DSÖ'den Covid-19'un yeni varyantı JN.1 için uyarı: Maske takın, aşı ve test yaptırın!

21.12.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada milyonlarca kişinin yaşamına mal olan koronavirüsün yeni bir alt varyantının hızla yayıldığını açıkladı. DSÖ JN.1 olarak geçen varyantı, yayılım hızının yüksek olması sebebiyle "dikkate alınması gereken varyant" kategorisine ekledi. DSÖ ayrıca hastalıktan korunmanın yöntemlerini ve belirtilerini açıkladı.

DSÖ'den Covid-19'un yeni varyantı JN.1 için uyarı: Maske takın, aşı ve test yaptırın!

NTV'nin haberine göre, Covid-19'un bir varyantı olan Omicron'un bir alt varyantı JN.1, Hindistan ve Çin'den sonra ABD'ye de sıçradı. DSÖ yetkilileri, kamu sağlığı için riskin şu anda düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini söylüyor. Yetkililer, vaka sayısının artmasından endişe ettiği hastalık için tavsiyelerini sundu. JN.1'in belirtileri ve hastalığı önlemek için yapmak gerekenler!

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"DİKKATE ALINMASI GEREKEN VARYANT"

Grip, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve çocukluk çağı pnömonisi gibi solunum yolu virüsleri de Kuzey Yarımküre'de yükselişte.

Covid'e neden olan virüs zaman içerisinde değişime uğruyor ve bu farklı varyantların ortaya çıkmasına yol açıyor.

Omicron bir süredir dünya çapında baskın olan varyant konumunda.

WHO, şu anda JN.1 de dahil olmak üzere Omicron ile bağlantılı bir dizi “dikkate alınması gereken varyantı” takip ediyor, ancak bunların hiçbiri henüz endişe verici görülmüyor.

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VAKA SAYISINI ARTIRABİLİR

JN.1, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre şu anda ülkede en hızlı yayılan varyant ve enfeksiyonların yüze 15 ila 29'unu oluşturuyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da, JN.1'in şu anda laboratuvarda analiz edilen pozitif Covid vakalarının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğunu ve bu ve diğer varyantlarla ilgili tüm verileri izlemeye devam edeceğini söyledi.

JN.1'in hızla yayılmasının nedeni muhtemelen spike proteininde türediği BA.2.86 varyantınınkine ek bir mutasyona sahip olması.

WHO'nun risk değerlendirmesinde, "Bu varyantın, özellikle kış mevsimine giren ülkelerde diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlardaki artışın yanı sıra corona virüs vakalarında artışa neden olabileceği öngörülüyor" deniliyor.

WHO'ya göre, JN.1'in aşıların sunduğu bağışıklığı ne kadar aşabildiği konusunda hâlâ sınırlı kanıt bulunuyor.

Bu varyantın insanları öncekilere göre daha fazla hasta ettiğine dair bir kanıt yok.

Ancak WHO yetkilileri, Covid'le hastaneye kabul edilen kişilerle ilgili veri raporlayan ülkelerin sayısının önemli ölçüde azalması nedeniyle, bu varyantın sağlık üzerindeki etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

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DSÖ HASTALIKLARI ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİDE BULUNDU

Enfeksiyonları ve ciddi hastalıkları önlemek için DSÖ şunları öneriyor:

  • Kalabalık ve kapalı alanlarda maske takın
  • Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatın
  • Ellerinizi düzenli olarak temizleyin
  • Özellikle riskli kategorideyseniz, güncel Covid ve grip aşılarını yaptırın
  • Covid belirtileriniz varsa test yaptırın

JN.1'İN BELİRTİLERİ SIRALANDI

Öksürük.

Boğaz ağrısı.

Baş ağrısı.

Kas ağrıları.

Ateş.

Tat veya kokuda değişiklik veya kayıp.

Tıkanıklık ve burun akıntısı.

Tükenmişlik.

"Beyin bulanıklığı" (daha az uyanık ve farkında hissetme).

Nefes darlığı.

Gastrointestinal semptomlar (mide rahatsızlığı, hafif ishal).


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Anahtar Kelimeler:
Omicron dsö koronavirüs
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