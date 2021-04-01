DSÖ’den iki Çin aşısıyla ilgili açıklama: Güvenli ve etkili

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'ın Kovid-19 aşıları ile ilgili gereken verileri kendilerine sunduğunu açıkladı.

Aşıların Dünya Sağlık Örgütü’nün gerektirdiği kurallara uygun etkinlik seviyeleri olduğu belirtilirken klinik araştırma verilerinin aşıları 'güvenli ve etkili' gösterdiğini bildirildi.

Aşılar ile ilgili daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirten DSÖ’de konuyla ilgili açıklamada bulunan Stratejik Uzmanlar Grubu (SAGE) direktörü Alejandro Cravioto, Çinli şirketler tarafından geliştirilen aşılardan gelen ara verilerin ilk değerlendirmeler sonucunda etkili olduğunu, bunun da koronavirüs aşılarının dünyanın her bölgesinde yaygınlaştırılması için umut verici olduğunu söyledi.

'NİSAN AYI SONUNA KADAR TAVSİYE KARARI ÇIKABİLİR'

Reuters’ın haberinde ise, DSÖ'nün Stratejik Uzmanlar Grubu (SAGE) direktörü Alejandro Cravioto nisan ayı sonuna kadar bu aşılarla ilgili tavsiye kararı alınabileceğini söyledi.

Cravioto, "Şirketlerin geçen hafta yapılan toplantıda halka açık olarak paylaştıkları bilgiler, DSÖ'nün bu aşı için talep ettiği gerekliliklerle uyumlu etkinlik seviyelerine sahip olduklarını açıkça göstermektedir" dedi.