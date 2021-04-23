DSÖ, Hindistan'da rekor kıran günlük vaka sayılarındaki artıştan derin endişe duyuyor

Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, bundan 1 yıl önce Kovid-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programını (ACT Accelerator) başlattıklarını anımsattı.

'DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ'

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) da dahil olduğu ACT Accelerator için bu yıl 19 milyar dolar fona ihtiyaç duyduklarını belirten Ghebreyesus, uluslararası toplumdan destek istedi. Dünyanın her yerinde insanların aşı olmadıkları, test edilmedikleri ve tedavi olamadıkları için öldüklerine dikkati çeken Ghebreyesus, "Şu anda Hindistan'da artan vaka ve ölüm sayılarından derin endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Ghebreyesus, Hindistan'da durumun karmaşık olduğunu ve ülkenin farklı bölgelerinde farklı yaklaşımlar gerektiğinin farkında olduklarını belirterek, hükümetin aşı üretimini artırmak için attığı adımları desteklediklerini kaydetti. Hindistan'da şu ana kadar hayatını kaybeden 187 bin 770 kişiye başsağlığı dileyen Ghebreyesus, DSÖ olarak bu ülkeye ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.