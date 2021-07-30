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DSÖ: Kovid-19 salgını dünya genelinde artışta, virüsün Delta varyantı 132 ülkede tespit edildi

30.07.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 4 haftada örgütün dünya genelindeki 6 bölgesinin 5'inde yüzde 80 arttığını, bu artışın virüsün Delta varyantından kaynaklandığını ve bu varyantın 132 ülkede tespit edildiğini bildirdi.

DSÖ: Kovid-19 salgını dünya genelinde artışta, virüsün Delta varyantı 132 ülkede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Kovid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkati çekti.

"SON 4 HAFTADA YÜZDE 80 ARTTI"

Geçen hafta örgüte yaklaşık 4 milyon yeni Kovid-19 vakası bildirildiğini, toplam vaka sayısının da 2 hafta içinde 200 milyonu geçmesini beklediklerini aktaran Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Ortalama olarak, DSÖ'nün altı bölgesinin beşinde enfeksiyonlar son dört hafta içinde yüzde 80 arttı veya neredeyse iki katına çıktı. Afrika'da ölümler aynı dönemde yüzde 80 arttı. Bu artışın büyük bir kısmı, şu anda en az 132 ülkede tespit edilen yüksek oranda bulaşıcı Delta varyantından kaynaklanıyor."

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"VİRÜS DEĞİŞMEYE DEVAM EDECEK"

Ghebreyesus, Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı günden bu yana DSÖ olarak virüsün değişime uğradığına ilişkin uyarıda bulunduklarını belirterek virüsün değişmeye devam edeceğine dikkati çekti. Şimdiye kadar virüsün 4 varyantının tespit edildiğini aktaran Ghebreyesus, salgın yayıldığı sürece daha fazla varyantın ortaya çıkacağı uyarısını yaptı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise "Şu anda DSÖ tarafından onaylanan aşıların tümü ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor." bilgisini paylaştı.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti. Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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