HABER
  4. DSP Genel Başkanı Aksakal: “Rahşan Ecevit çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti”

DSP Genel Başkanı Aksakal: “Rahşan Ecevit çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 01:40 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin basın açıklamasını bildirdi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin basın açıklamasını bildirdi. Aksakal, Rahşan Ecevit’in bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
DSP Genel Başkanı Aksakal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk siyasetinde önemli bir yeri olan Başbakanlardan DSP’nin Onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’i son yolculuğuna uğurlayacaklarını ifade etti. Aksakal konuşmasında, “Bugün kendileri Hakkın rahmetine kavuştular. Uzunca zamandır bir tedavi süreci yaşıyordu. Bu konuda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizin de basın açıklamasını sizlerle paylaşmak isterim” dedi.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin basın açıklamasını bildiren Aksakal konuşmasının devamında, “26 Aralık 2019 tarihinden itibaren hastanemizde akciğer enfeksiyonu ve kronik böbrek hastalığı tanılarıyla yatırılarak tedavisine başlanmış ve 27 Aralık 2019 tarihinde genel durumunun bozulması üzerine Dahiliye Yoğun Bakımı’nda tedavisine devam edilmiştir. Ancak çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Ocak 2020 yani bugün saat 21.10 itibariyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Türk milletinin başı sağ olsun cenaze ve defin işlemleriyle ilgili sürecin ayrıntıları yarın paylaşılacak. O Program çerçevesinde gerekli merasim düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.
Rahşan Ecevit’in defin işlemleri ile ilgili Cumhurbaşkanı nezdinde iletişime geçtiklerini vurgulayan Aksakal, “Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürüyle görüşmelerimizi sürdürdük. Sayın Cumhurbaşkanına talebimiz iletildi. Daha önceden de bu konuda bir karar alındığı yönünde bir bilgimiz var. Sanırım yarın devlet erkanı karar verecek. 2007 yılında alınmış resmi bir karar var. Muhtemelen devlet mezarlığına defnedilecek. Bu programla ilgili geniş bilgileri paylaşacağız” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılırım Kaya ise konuşmasında, “Rahşan Hanım Cumhuriyetle yaşıt. Cumhuriyet değerleriyle büyümüş, Cumhuriyet değerleri için tüm yaşamını adamış bir siyaset insanıydı. Aynı zamanda sayın Bülent Ecevit’in, Başbakanımızın kıymetli eşiydi. O kıymetler buluştu. Ben Devlet Mezarlığı’nda onları ayırmadan birlikte olacaklarına olan düşüncemiz kanidir. 2007’de zaten resmi bir karar var. CHP olarak biz de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuyu takip ediyor. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi konu takip ediliyor. Ulusumuzun başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.
En erken Pazar günü defin işlemi gerçekleşebilir. Bu konuda görüşmeler tamamlanır, yarın sizlere gerekli açıklama ve bilgiler de verilecektir”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Yanan araçlarını görünce sınır krizi geçirdilerYanan araçlarını görünce sınır krizi geçirdiler
Bendevi Palandöken: “Karaoğlan’ın yol arkadaşını kaybettik”Bendevi Palandöken: “Karaoğlan’ın yol arkadaşını kaybettik”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı

Duygu dolu mesajlar: Mütevazı anlar bıraktı geriye...

Tokat'ta korkunç olay! Anaokulu öğretmeni 10 yaşındaki oğlunu öldürüp, kendini astı

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.