DSP Genel Başkanı Aksakal: “Rahşan Ecevit çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti”

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin basın açıklamasını bildirdi. Aksakal, Rahşan Ecevit’in bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk siyasetinde önemli bir yeri olan Başbakanlardan DSP’nin Onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’i son yolculuğuna uğurlayacaklarını ifade etti. Aksakal konuşmasında, “Bugün kendileri Hakkın rahmetine kavuştular. Uzunca zamandır bir tedavi süreci yaşıyordu. Bu konuda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizin de basın açıklamasını sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin basın açıklamasını bildiren Aksakal konuşmasının devamında, “26 Aralık 2019 tarihinden itibaren hastanemizde akciğer enfeksiyonu ve kronik böbrek hastalığı tanılarıyla yatırılarak tedavisine başlanmış ve 27 Aralık 2019 tarihinde genel durumunun bozulması üzerine Dahiliye Yoğun Bakımı’nda tedavisine devam edilmiştir. Ancak çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Ocak 2020 yani bugün saat 21.10 itibariyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Türk milletinin başı sağ olsun cenaze ve defin işlemleriyle ilgili sürecin ayrıntıları yarın paylaşılacak. O Program çerçevesinde gerekli merasim düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

Rahşan Ecevit’in defin işlemleri ile ilgili Cumhurbaşkanı nezdinde iletişime geçtiklerini vurgulayan Aksakal, “Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürüyle görüşmelerimizi sürdürdük. Sayın Cumhurbaşkanına talebimiz iletildi. Daha önceden de bu konuda bir karar alındığı yönünde bir bilgimiz var. Sanırım yarın devlet erkanı karar verecek. 2007 yılında alınmış resmi bir karar var. Muhtemelen devlet mezarlığına defnedilecek. Bu programla ilgili geniş bilgileri paylaşacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılırım Kaya ise konuşmasında, “Rahşan Hanım Cumhuriyetle yaşıt. Cumhuriyet değerleriyle büyümüş, Cumhuriyet değerleri için tüm yaşamını adamış bir siyaset insanıydı. Aynı zamanda sayın Bülent Ecevit’in, Başbakanımızın kıymetli eşiydi. O kıymetler buluştu. Ben Devlet Mezarlığı’nda onları ayırmadan birlikte olacaklarına olan düşüncemiz kanidir. 2007’de zaten resmi bir karar var. CHP olarak biz de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuyu takip ediyor. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi konu takip ediliyor. Ulusumuzun başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

En erken Pazar günü defin işlemi gerçekleşebilir. Bu konuda görüşmeler tamamlanır, yarın sizlere gerekli açıklama ve bilgiler de verilecektir”

