Dubai'de Iphone izdahımı! Iphone 15 satın alabilmek için birbirlerini ezdiler..."Bedava mı dağıtıyorlarmış?"

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde alışveriş merkezinde Apple Store'un önünde uyuyarak telefonun yeni modeline sahip olmak için insanlar mücadele etti. Binlerce kişinin ilgi gösterdiği anlarda mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte büyük bir arbede yaşandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol etmeye çalışırken, yeni telefonu kapmak için yarışan insanlar kameralara yakalandı. O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bedava mı dağıtıyorlarmış?" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Parayla rezil olmak bu?" yorumunu ekledi.



