Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Dubai'de Iphone izdahımı! Iphone 15 satın alabilmek için birbirlerini ezdiler..."Bedava mı dağıtıyorlarmış?"

    Dubai'de Iphone izdahımı! Iphone 15 satın alabilmek için birbirlerini ezdiler..."Bedava mı dağıtıyorlarmış?"

    23.09.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Iphone 15 tüm dünyaya tanıtılmasından sonra büyük bir ilgi topladı. Dubai'de bir alışveriş merkezinde Iphone 15 satışında izdiham yaşandı. Alışveriş merkezinde Iphone 15'i alan ilk kişi olmak isteyenler adeta savaştı.

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde alışveriş merkezinde Apple Store'un önünde uyuyarak telefonun yeni modeline sahip olmak için insanlar mücadele etti. Binlerce kişinin ilgi gösterdiği anlarda mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte büyük bir arbede yaşandı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    1

    Güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol etmeye çalışırken, yeni telefonu kapmak için yarışan insanlar kameralara yakalandı. O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bedava mı dağıtıyorlarmış?" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Parayla rezil olmak bu?" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

     Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

    Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

     Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

    Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

     40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

    40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    “Karısıyla arkadaş olup..."

    “Karısıyla arkadaş olup..."

     Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

    Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

     Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

    Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

     Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

    Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

     Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

    Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

    Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

     Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptıDüğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı
    23 Eylül Cumartesi: TV yayın akışı23 Eylül Cumartesi: TV yayın akışı
    Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır" Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"
    Anahtar Kelimeler:
    iPhone Dubai

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

    Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

    Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

    Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

    Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

    Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

    Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

    Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

    Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

    Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.