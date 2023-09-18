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Dubleks daireden yan binaya geçmek isterken... Çatıdan düşüp hayatını kaybetti! Aranması varmış

18.09.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için girdiği dubleks evden yan binaya geçerken ayağının kayması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

Dubleks daireden yan binaya geçmek isterken... Çatıdan düşüp hayatını kaybetti! Aranması varmış

Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Lapseki Cumhuriyet Mahallesi Hava Şehit Başçavuş Süleyman Emin Önal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Mandacı (33) adlı hırsızlık şüphelisi, sokakta tamamlanmak üzere olan bir inşaattan, yanındaki 5 katlı apartmana geçerek, dubleks bir daireye girdi.

YAN BİNAYA GEÇMEK İSTERKEN YERE DÜŞTÜ

Burada aradığını bulamayan şüpheli şahıs yan binaya geçmek isterken, ayağının kayması sonucu yere düşerek, ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selçuk Mandacı, ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Mandacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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ARANMASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Birkaç suçtan sabıka kaydı bulunan Selçuk Mandacı’nın aranması olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. (İHA)

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Hırsız Çanakkale

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