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    4. Dudak kalemiyle nasıl 10 yaş daha genç görünebileceğinizi anlattı! Basit numarası sosyal medyayı şaşkına çevirdi 'Denedim ve işe yaradı'

    Dudak kalemiyle nasıl 10 yaş daha genç görünebileceğinizi anlattı! Basit numarası sosyal medyayı şaşkına çevirdi 'Denedim ve işe yaradı'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    17.04.2024 13:14
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    Genç kalmak ve genç görünmek hemen hemen herkesin hayali. Bu yüzden gençleşme yöntemleri ile ilgili pek çok tüyo paylaşılıyor. Ancak 47 yaşındaki makyöz Erika Taylor'ın verdiği tüyo, gerçekten şaşırttı. Taylor, dudak kalemi uygulama şeklini daha çekici olacak şekilde değiştirerek kendisini en az 10 yıl daha genç gösterebileceğini iddia etti ve bunu takipçileriyle paylaştı.

    Genç görünmek çoğumuzun arzuladığı bir şey. İnsanlar bunun için binlerce lira para harcıyor. Pahalı kremlere yatırım yapmaktan dolgu enjeksiyonlarına ve botoksa kadar, insanların parayı harcayabilecekleri şeylerin neredeyse sınırı yok. Ancak bir kadın, on yıl daha genç görünmesine olanak tanıyan çok daha ucuz bir tüyo bildiğini iddia etti.

    47 yaşındaki makyöz Erika Taylor, basit dudak kalemi numarasını sosyal medyada paylaştı ve insanlar bunun yaşlanma karşıtı etkisine inanamadı. Erika şunları söyledi: "Olgunlaştıkça dudak kaleminiz hatırlatıyor."

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    "HER ŞEY DUDAK KALEMİNİN NASIL UYGULANDIĞIYLA İLGİLİ"

    Dailystar'da yer alan habere göre; güzellik uzmanı, her şeyin dudak kalemini nasıl uyguladığınızla ilgili olduğunu açıkladı.

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    Ağzımızın etrafındaki derinin aşağıya doğru sarktığını, bu nedenle köşelere dudak kalemi uygulayarak onu daha fazla vurgulayabileceğinizi söyledi.

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    Erika, dudak ürünlerini uygulama şeklinizi değiştirerek bunu daha iyi maskeleyebileceğinizi söyledi.

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    Dudak kaleminizi çok daha yumuşak bir el ile nasıl düzgün bir şekilde yapacağınızı göstermeye devam etti.

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    Makyaj ustası, keskin köşeli çizgiler yerine dudakların hemen üzerinde daha kavisli çizgiler oluşturarak kalemi uyguladı.

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    Dudaklarına hacim kazandırmak için parmağını kullanarak harmanladığı köşeye gelmeden önce çizgileri tamamladı.

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    "DÜŞÜŞÜ DURDURAMAZSINIZ AMA ONU VURGULAMAYI BIRAKABİLİRSİNİZ"

    Erika, "Düşüşü durduramazsınız, ancak onu vurgulamayı bırakabilirsiniz," diyerek sözlerini tamamladı ve pek çok takipçisi bu basit tüyo için teşekkür ettiği yorumlarda bulundu. Bir kişi şunu yazdı: "Teşekkür ederim! Denedim ve işe yaradı."

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    Bir başkası şöyle yorumladı: "35 yaşındayım, bu küçük ipuçlarının benim yaşımdaki biri için bile işe yaradığını düşünüyorum çünkü bu, hangi yaşta olursanız olun size daha iyi bir dudak şekli sağlıyor!"

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    Bu arada bir başkası da şunu yazdı: "Bunu yapıyordum ve patronum dudak enjeksiyonu yaptırıp yaptırmadığımı sordu."

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    Vitrin


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