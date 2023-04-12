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  4. Dudak uçuklatan vurgun iddiası... Operasyonla yakalanan şüpheli: "Ben de dolandırıldım"

Dudak uçuklatan vurgun iddiası... Operasyonla yakalanan şüpheli: "Ben de dolandırıldım"

12.04.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da İ.A (40) isimli şahsın 'saadet zinciri' yöntemi ile birçok kişinin 60 milyon TL'sini dolandırdığı ileri sürüldü. Mağdurlar, İ.A.'nın 6 ay önce toptan şeker alarak pazarlayıp, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiden çeşitli miktarlarda para toplayıp, 10 gün önce de ortadan kaybolduğunu belirtti. İ.A., polisin operasyonu ile yakalandı. İlk ifadesinde İ.A., kendisinin de mağdur olduğunu, saadet zincirindeki bir üst kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

Dudak uçuklatan vurgun iddiası... Operasyonla yakalanan şüpheli: "Ben de dolandırıldım"

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 5 kişi, bir marketler zincirinin Alaşehir, Salihli, Turgutlu ilçeleri sorumlu müdürü İ.A. tarafından 'saadet zinciri' yöntemi ile dolandırıldıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Mağdurlar, İ.A.'nın 6 ay önce toptan şeker alarak pazarlayıp, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiden çeşitli miktarlarda para toplayıp, 10 gün önce de ortadan kaybolduğunu belirtti. İ.A.'nın bu yöntem ile aralarında market çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin 60 milyon lirasını dolandırdığı ileri sürüldü.

GECE SAATLERİNDE EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis, İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, İ.A.'nın Denizli'deki ağabeyinin evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde eve operasyon düzenleyip, şüpheliyi gözaltına aldı.

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60 MİLYON LİRALIK 'SAADET ZİNCİRİ' VURGUNU ŞÜPHELİSİ: BEN DE DOLANDIRILDIM

Polisteki ilk ifadesinde İ.A., kendisinin de mağdur olduğunu, saadet zincirindeki bir üst kişi tarafından dolandırıldığını söyledi. İfadesinde, İzmir'de de saadet zinciri içinde olan kişiler bulunduğunu belirten İ.A.'nın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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