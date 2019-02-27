DÜ'den hasta yakınlarına konaklama imkanı

Teksin, DÜ'ye başvuran hasta yakınlarının konaklama sorunu yaşamadığına işaret ederek, "Bizim konaklama ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Büyükşehir Belediyemizin konukevi var. Hasta yakınlarına servis hizmeti sunuyoruz. Konukevine gitmek istemeyenler için 96 kişilik misafirhanemiz mevcut." dedi.

DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sıddık Teksin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta ve hasta yakınlarının rahatlığı için her türlü hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Ayrıca, hasta yakınları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 400 kişilik misafirhaneye de yönlendiriliyor. Misafirhanelerde kalan hasta yakınlarına sabah ve akşam ücretsiz servis hizmeti veriliyor.

DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri il dışından gelen çok sayıda hastaya hizmet verirken konaklama sorununu çözmek için de 96 kişilik misafirhaneyi hasta yakınlarına tahsis etti.

Hasta yakınlarının, hastanenin belli yerlerinde değil misafirhanelerde kalmalarını istediklerini aktaran Teksin, "Buralarda soğukta kalmalarını biz de istemiyoruz. Günde bir iki defa bunların bilgilendirmesini yapıp anons ediyoruz. DÜ olarak hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetine önem veriyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinden bir yakının tedavisi için geldiklerini anlatan vatandaşlardan Zübeyir Ergin de aldıkları hizmetten memnun olduklarını söyledi.

Ergin, "Konaklama için misafirhaneye gönderiyorlar. Tertemiz güzel bir yer. Hastanenin tahsis ettiği servis ile gidip geliyoruz." diye konuştu. Misafirhanenin bir otel kadar temiz olduğunu dile getiren Ergin, personele de verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

