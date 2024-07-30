Düğün konvoyunun önünü kestiler! Damattan bahşişi böyle aldılar

Afyonkarahisar’da Halımorlu köyünde Muhammed Sefa ve Nazik Aydoğmuş çifti dünya evine girdi. Haftasonu gerçekleşen düğünde, Damat Sefa Aydoğmuş gelin evinden eşini aldıktan sonra düğün salonuna doğru yola koyuldu. O esnada bir anda yol ortasına okey masası kuran damadın arkadaşları konvoyun önünü kesti.

‘‘GEL SEFA EKSİK VAR’’

Damada, “Gel Sefa eksik var” diyerek seslenen gençler, damattan para alana kadar masadan kalkmayarak ilginç bir eğlenceye dönüştürdü. Damat ise arkadaşlarını kırmayarak masadaki maden suyunu açtı ve okey oynadı. Damat Aydoğmuş masadakilere bahşişlerini verdikten ve okey oynadıktan sonra masadakiler ile fotoğraf çektirdi. Bahşişi alan damadın arkadaşlarının masayı kaldırmasıyla konvoy yoluna devam etti. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır