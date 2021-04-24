Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte düğün salonları açılış tarihi...

Koronavirüs salgını sebebiyle düğünler, nikahlar ve kına geceleri ile ilgili önemli kararlar alınmıştı. Evlenmek isteyen gençler ve vatandaşlar düğün salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? DÜĞÜN SALONLARI AÇILIŞ TARİHİ...

Yeni kararlarla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti. Vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle birlikte bayram sonrası tekrardan açılması bekleniyor.

İçişler Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar da yer aldı. Hafta sonu marketler saat 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine ise 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici şekilde ara verildi.

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve yalnızca esnafa servis yapmak koşuluyla faaliyetlerine devam edebilecek.

