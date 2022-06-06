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  4. Düğün salonunu sel suları bastı! Davetliler canlarını zor kurtardı

Düğün salonunu sel suları bastı! Davetliler canlarını zor kurtardı

06.06.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sel suları, düğün salonuna doldu. Salonda bulunan davetliler, canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı. Düğünde zor anlar yaşayan misafirler salonun kapı ve camlarının kırılıp suyun boşaltmasıyla derin bir nefes alırken o korku dolu anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Burdur'da geçtiğimiz gün başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle bir çok bölgede sel meydana gelirken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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MASALARA ÇIKTILAR

Bir otelin düğün salonunda yapılan organizasyon esnasında misafirler korku dolu anlar yaşadı.

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Düğünün başlamasına kısa bir süre kala salonu dolduran sel suları sebebiyle misafirler, çocuklarıyla birlikte sandalyelerin sürüklendiği salonda masalara çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

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"BİR ANDA SEL GELDİ"

Sel sularını görevlilerin kapı ve camları kırarak boşaltmasıyla yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.

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Otel sahibi Anıl Şahin, yaşanan olaya ilişkin, "Bir anda sel geldi. Elimizden geleni yaptık. Düğün organizasyonunu iptal ettik. Allah'tan can kaybımız yok“ dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Burdur
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