Düğün sonrası partiler için rahat ve şık, 300 TL'ye kadar elbise önerileri

Söz konusu düğün hazırlıkları olduğunda hem davetliler hem de düğün sahipleri büyük harcamalarla karşı karşıya kalır. Hal böyle olunca düğün sonrası partiye harcayacak enerji, zaman ve parayı aynı anda organize etmek her zaman çok zordur. Yine de şov devam etmeli! Parti alanında tek bir davetlinin bile kalmadığı o son saniyeye kadar şıklığınızdan ve konforunuzdan bir an olsun ödün vermemelisiniz. Düğün sonrası partisi için tercih edebileceğiniz en güzel elbiseleri, en uygun fiyatlarla beğeninize sunuyoruz:

Her giysi dolabında mutlaka olması gereken: Siyah kısa gece elbisesi

İster gelinin en yakın arkadaşı olun; isterseniz de uzaktan bir tanıdığınızın düğün sonrası partisine katılın, siyah bir elbise ile her geceyi rahatlıkla kurtarabilirsiniz. Kısa, siyah ve payetli bir gece elbisesinin dolabınızdaki yerini hiçbir şey tutamaz. Birden fazla geceyi, tek bir alışverişle kurtarmak son derece ekonomik bir seçim olabilir.

Sizin için seçtiğimiz ilk parti elbisesi alternatifi Koton'dan geliyor. Uygun fiyatıyla kolayca erişebileceğiniz bu güzel elbise, nostaljik bir detay olan vatkalara da sahip. Fermuarlı yapısı sayesinde rahatça giyip çıkarabileceğiniz ürün, sıkı formuyla vücut hatlarınızı ortaya koymanıza da imkan tanıyor. Düğün sonrası partiye uygun ölçülü bir şıklık ve detaylarla gelen göz alıcılık için hemen tıklayın.

Partinin yıldızı burada: Gece gündüz parlamak için gümüş pul detaylı elbise

Günün hangi saatinde olursanız olun, ilgileri üzerinize toplamaktan hoşlanıyor olabilirsiniz. Bu çekiciliği sağlamanın en garantili yolu, pul ve payetlerden bir an olsun vazgeçmemek. Akşamın karanlığında bir yıldız gibi parlamak için tek ihtiyacınız olan da, gümüş tonları rahatça sergileyebileceğiniz pullu bir gece elbisesi.

Sizin için seçtiğimiz Vero Moda imzalı parti elbisesi, yırtmaç detayıyla izleyicilerinize göz kırpıyor. V yaka elbise, midi boy uzunluğunda. İstediğiniz topuk yüksekliğinde bir ayakkabı ile rahatça kombinleyebileceğiniz parti şıklığı için tıklayın.

Nefesler tutulsun: Tek omuzla gelen parti şıklığı

Tek omuz modası uzun yıllardır partilere damga vurmaya devam ediyor. Özellikle göğüs bölgenizin ölçüleri nedeniyle straplez giyinmekten kaçınıyorsanız tek omuzlu bir parti elbisesi tam size göre. Böylece bir yandan omuzlarınızın güzelliğini gözler önüne sererken bir yandan da sürekli elbisenizi çekiştirmek zorunda kalmayacaksınız.

Pul ve payetlerle bezenen Legenda abiye elbise, düğün sonrası partisi için benzersiz bir seçim olabilir. Hem mini boylarda olması hem de işlemeleri bu elbiseye oldukça iddialı bir hava veriyor. Elbisenin yanından uzanan tül detayı ise seçiminizin başka kimseye benzememesi için yerinde bir imza. Siz de her an, giydiğiniz her şeyle iddialı olmayı seviyorsanız parti elbiseniz burada!

Sürpriz detaylarla herkesi şaşırtın

Siyah elbise denildiğinde hemen herkesin aklına benzer bir görüntü geliyor. Oysa dikkat çekici ve şık olabilmenin sırrı tamamen detaylarda saklı! Dünyanın en sade modelini, sadece küçük kesim ve işleme hileleriyle benzersiz hale getirebilirsiniz. Böylece en özel günlerde tamamen çabasız bir güzellik yakalarsınız.

Sense imzasıyla tercih edebileceğiniz lazerli abiye elbise, sırt dekoltesi ile dikkat çekici. Büstiyer ve etek görünümünü tek başına sağlayan tek parça parti giysisi, dizlere kadar uzanan kare şeklindeki kesimiyle de çok konuşulacak. Parti elbiseniz için buraya tıklayabilirsiniz.

Dans pistlerinin aranan yüzü: Püskül detaylı elbise

Sertab Erener'in efsane Eurovision performansında olduğu gibi, püsküllerinizin etrafına tüm kız arkadaşlarınızı toplamaya ne dersiniz? Püskülleriniz dans pistinin dört bir yanına dağılsın, size de bol öz güvenli, bol danslı bir geceden anılar kalsın.

Sense imzası ile seçimimiz olan bu özel parti giysisi, pudra ve siyah tonlarını bir araya getiriyor. Arkadan bakıldığında düz siyah elbise izlenimi veren giysinin bütün sürprizi ön tarafta diyebiliriz! Mini boylardaki elbise %95 oranında polyester içeriğe sahip. Siz de püskül detaylı elbisenizle ekstra hacimli görünmek isterseniz ilk adresiniz burası olmalı.

Tüm gözler üzerinizde! Sırt dekolteli dar kesim elbise

Söz konusu düğün sonrası partisi olduğunda, artık ileri yaştaki akrabaları düşünmenize gerek yok! Partiye tam anlamıyla damga vurmak isterseniz sırt dekolteli daracık kesimli bir elbise tercih edebilirsiniz. Saten görünümlü, asimetrik bir elbisedeki iddia başka hiçbir parti giysisinde yok.

Sırt ve göğüs dekoltenize güveniyorsanız rahatlıkla tercih edebileceğiniz parti elbisesi Funwave imzalı. Uygun fiyatıyla da yüz güldüren elbisenin yumuşacık kumaşı, üzerinizden kayıyormuş hissi verebilir. Hepsi ve daha fazlası için gecenin yıldızı elbiseniz burada.

Kırmızı olsun da, fiyatı hiç önemli değil!

"Kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun" diyen eskiler, hiç de haksız sayılmazlar! Kırmızı bir parti elbisesiyle, dans pistinin ortalarında süzülmek: İşte gerçek eğlence bu! Tüm bakışları üzerinizde toplayacağınız, bundan da asla pişman olmayacağınız, yerinde bir tercih yapmak üzeresiniz!

Fiyat konusunda korkutmuş olmayalım: Yine 300 TL'nin altında olan bu cazip gece elbisesi; bu kez göğüs dekolteli kruvaze yakalı mini elbise. Askılı elbisenin ince kumaşı, dans ederken rahatlığınız için birebir. Kırmızının hakkını veririm diyorsanız, elbiseniz burada.

Şov başlasın: Drapeler ve tüller sahnede

Bebeksi tonlarda bir renk seçimi yapıyorsanız elbisenizi öne çıkaran başka özellikler şart. Drapeler ve tüller, ufak bir göğüs dekoltesi ile birlikte bu işi görecektir. Bebek mavisi, toz pembe, sarı ya da lila tonlarında bir elbise ile düğün sonrası partisine katılıyorsanız tül ya da payet gibi göz kamaştıran detayları asla atlamayın.

Yüksek topuklu bir ayakkabı ile benzersiz bir görünüm yakalayabileceğiniz bu elbise Trendyolmilla'dan. Elbisenin özellikle kol bölümünde hem rahat hem de şık drape işlemeler var. Tüller içinde süzülmeye hazırsanız cazip fiyatıyla ürünü hemen incelemek için burayı tıklayabilirsiniz.

Uzun elbiseden vazgeçemeyenlere

Parti elbisesi denildiğinde ilk akla gelen mini boy elbiseler olsa da, uzun elbise tutkunlarına bazen söz geçmiyor. Bu durumda elbisenin hiç değilse alt bölümünü hareketli kumaştan seçmekte fayda var. Böylece dans ederken belinizden sarkan rahat kumaştan ilham alabilir ve gece boyunca döktürebilirsiniz.

V yaka uzun simli parti elbiseniz Ceylen imzası taşıyor. Bacak bölgenizi ustalıkla kapatan elbise; bel bölgenizi ön plana çıkarmayı korsajı ile başarıyor. Elbise korsajının pullu görünümü ile parti havasına en yakışan görünümü hemen sergilemek için tıklayın.

Mini elbiseye mini yırtmaç yakışır

Düğün defterini beyaz elbise olmadan kapatmak olmaz! Ancak eğer mini bir elbise tercih ediyorsanız dekolteniz de, yırtmacınız da mini olsa iyi olur. Detaylarınız ne kadar zarif olursa, uzun ve yorucu bir gece boyunca misafirlerde bıraktığınız iz de o kadar zarif olacaktır.

İç göstermeyen, atlas kumaştan yapılan parti elbisesi Partisyonline imzası taşıyor. İnce askılara sahip bu beyaz elbiseyi tam kalıp olarak düşünebilirsiniz. Mini bir çanta ile rahatlıkla kombinleyebileceğiniz parti elbisesi, şimdi burada ziyaretinizi bekliyor.