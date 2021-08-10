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Düğünde damada Bitcoin taktılar

10.08.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da dünya evine giren Mahsum Yıldırım’a, düğününde ağabeyi Mehmet Nur Yıldırım tarafından, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan ve şifresi karekod formatında bastırılan hesap cüzdanı takıldı.

Düğünde damada Bitcoin taktılar

Ergani ilçesinde Ruken ve Mahsum Yıldırım çifti, bir düğün salonunda yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin takı töreninde, para ve altının yanı sıra sanal para birimi Bitcoin de takıldı.

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Kuyumculuk yapan Mehmet Nur Yıldırım, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan cüzdanın şifresini karekod formatında kağıda bastırarak kardeşi Mahsum Yıldırım'a taktı. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kağıda karekod yöntemiyle basılan özel anahtar sayesinde kişi, cep telefonuyla karekodu okutarak, kendi Bitcoin cüzdanına tutarı aktarabiliyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Diyarbakır
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