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  4. Düğünde gelinin kız kardeşine taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Düğünde gelinin kız kardeşine taciz iddiası ortalığı karıştırdı

13.07.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de bir düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Damat ve gelin tarafı birbirine girdi.

Olay, geçen Cumartesi günü 23.00 sıralarında Esenler’de bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

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Gelin ve damat tarafları düğün salonu içinde kavga etmeye başladı. Kavga düğün salonunun dışında da devam etti.

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Taraflar çevredeki vatandaşlarca güçlükle ayrılırken, polis ekipleri kavgaya karışan davetlileri gözaltına alarak karakola götürdü.

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Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenler taciz
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