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Düğünden çıkan 200 kişi hastaneye koşmuştu! 'Tavuklu pilav' zehirlenmesinde dikkat çeken gelişme

25.07.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen bir düğün etkinliğinde 200 kişi, düğünün ardından rahatsızlanınca hastanelere başvurmaya başlamıştı. Düğünde sunulan 'tavuklu pilav' yemeğinden kaynaklandığı belirtilen zehirlenmelerin ardından İnegöl Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla olayla ilgili yeni gelişme duyuruldu.

İnegöl'de sünnet cemiyetine katılan davetlilerin eğlencesi adeta zehir oldu! Yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenen 200 kişinin hastanelik olmasının ardından belediyenin zabıta ekipleri harekete geçti. İnegöl Belediyesi sosyal medya hesabından salonun "tedbir" amaçlı mühürlendiğini duyurdu. Olayın ayrıntıları ise şu şekilde...

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DÜĞÜNDEN SONRA HASTANENİN YOLUNU TUTTULAR

Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda düzenlenen sünnet cemiyetinde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve peynir tatlısı ikram edildi.

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850 kişinin katıldığı cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldılar. Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Düğüne katılanlar İnegöl, Kestel ve Keles Devlet Hastaneleri ile ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar. Gıda zehirlenmesi yaşayanların sayısının 200’e ulaştığı öğrenildi.

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İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp laboratuvara gönderdi.
Olayın ardından İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, tedbir amaçlı salonun kapısına mühür vurdu.

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"'TEDBİREN' MÜHÜRLENMİŞTİR"

Gelişme, İnegöl Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

"24.07.2022 Pazar günü ilçemizde vuku bulan "Düğün Salonunda Gıda Zehirlenmesi" konusu üzerine Zabıta Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerekli tahkikatları başlatmış, yemeğin yapıldığı ve sunulduğu her iki düğün salonu da incelemeler tamamlanana kadar "tedbiren" mühürlenmiştir."

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Salon faaliyetine ne zaman başlayacağı ise İlçe Tarım ve İlçe Sağlık ekiplerinin, denetiminin ardından belli olacak.

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(İHA)

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