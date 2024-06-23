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Düğüne 90 dakika milli maç arası! Pistin ortasına televizyon kurdurup davetlilerle izlediler, bitince kaldıkları yerden devam ettiler

23.06.2024 10:13
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Erzurum’un Oltu ilçesinde dünya evine giren çift, düğünleri milli maç saatine denk gelince eğlenceye 90 dakikalık ara verdiler. Çift, düğüne 90 dakika mola verip sahneye kurulan ekranda davetliler ile A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'le oynadığı maçı izledi. Çift ve davetliler, maç sonunda düğüne kaldıkları yerden devam etti.

Düğüne 90 dakika milli maç arası! Pistin ortasına televizyon kurdurup davetlilerle izlediler, bitince kaldıkları yerden devam ettiler

Oltulu Nurhan ve Uğur Uysal’ın düğün törenleri Türkiye-Portekiz maçı ile çakışınca, hem çift hem de davetliler maç heyecanından geri kalmak istemedi. Genç çift düğün salonu pistine televizyon kurdurup milli maçı seyretti. Damat Uğur Uysal, “Düğünümüzü yarıda kestik ve arkadaşlarımla milli maçımızı izledik. Milli gururumuzu yaşıyoruz” dedi.

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Çiçeği burnundaki gelin Nurhan Uysal da, “Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bugün düğünümüze denk geldi ve çok güzel bir an yaşıyoruz. Hem düğün hem de maçımızı izliyoruz” şeklinde konuştu.

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Gelin ve damadın milli takımın galip geleceği yönündeki temennilerine rağmen sahadan 3-0’lık skorla mağlup olması düğünün tadını kaçırmadı. Maçın bitiş düdüğünden hemen sonra eğlence yarım kaldığı yerden devam etti.

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"Yensek de yenilsek de kalbimiz milli takım için atıyor" diyen çift ve davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler. (DHA/İHA)

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c5cb5cfd-2842-4904-ba21-fe97c40b2e07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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