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  4. Dükkan sahibi ile eski kiracısı arasında silahlı çatışma! Kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada

Dükkan sahibi ile eski kiracısı arasında silahlı çatışma! Kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada

22.06.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaşanan kiracı-ev sahibi kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez dükkan sahibi ile eski kiracısı arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya dönüşünce eski kiracı hayatını kaybetti. Korkunç olayda Üsküdar’daki bir dükkanın eski kiracısı olan şahıs, husumetli olduğu dükkan sahibiyle tartışma yaşadı. Kavga büyüyünce silahlı çatışma çıktı. Kiracı olduğu belirtilen Doğan T. olayda yaşamını yitirirken korku dolu anlar güvenlik kamerasında yansıdı.

Korkunç olay, saat 08.30 sıralarında Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’nda meydana geldi. İddiaya göre, eskiden kiracısı olduğu dükkanın sahibi Cengiz Y. ile geçtiğimiz aylarda tartışma yaşayan Doğan T. bir grup arkadaşıyla restoran önüne geldi. Dükkan sahibi Cengiz Y. ile karşılaşan eski kiracı Doğan T. tartışmaya başladı.

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SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI, ESKİ KİRACI HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların hedefi olan kiracı Doğan T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Doğan T.’yi hastaneye kaldırdı. Şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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DÜKKAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan eski kiracısını öldüren Cengiz Y. olay yerinde gözaltına alındı. Çıkan çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üsküdar
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