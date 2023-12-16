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  4. Dükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadı

Dükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadı

16.12.2023 20:22 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Çay ocağı işleten Mustafa E. dükkanının önünde içki içen Hami K.'yı uyardı. Ardından başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa E. ve iki çocuğu saldırgan tarafından bıçakla yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Dükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Hami K., iş yerinin önünde içki içtiği için kendisini uyaran çay ocağının sahibi baba ile yanındaki 2 oğlunu bıçakla yaraladı.

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YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesinin İncilli Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir pasajda meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı işleten Mustafa E., iş yerinin önünde içki içen Hami K.’yı uyardı. Hami K., içki içtiği için kendisini uyaran Mustafa E. ile çocukları Süleyman E. ve Yahya E.’ye bıçakla saldırdı. Hami K.’nın bıçakla saldırdığı baba ve iki oğlu yaralandı. Üç kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli motosikletle olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya içki
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