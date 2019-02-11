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"Dünya Avucunuzda"nın ikinci sezonu başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

Vodafone Red sponsorluğunda gerçekleşen seyahat programı "Dünya Avucunuzda"nın ikinci sezonunda, alışılagelmiş ve bilindik yurt dışı gezi rotaları yerine, dünyanın saklı kalmış yerleri konu alınacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red sponsorluğunda gerçekleşen seyahat programı "Dünya Avucunuzda", ikinci sezonuyla ekranlarda yerini alacak.

Vodafone tarafından yapılan açıklamaya göre, Burcu Esmersoy'un sunacağı programda rotalar National Geographic uzmanlarıyla belirlenecek. Programda bu yıl, alışılagelmiş ve bilindik yurt dışı gezi rotaları yerine, dünyanın saklı kalmış yerleri konu alınacak.

Programda belirlenen seyahat rotalarının gizli kalmış noktalarına doğru keşfe çıkılacak ve bu rotalarda yaşayanların yerel deneyimleri paylaşılacak. İzleyicilerin bu bölgelere özel lezzetlerin nerelerde tadılabileceğini öğreneceği, şehirlere dair tarihsel ve kültürel bilgiler edinebileceği programda, herkesin tatilini daha keyifli hale getirecek tüyolar verilecek.

Burcu Esmersoy'a, seyahatlerinde Sezgin Yılmaz'ın yanı sıra National Geographic Traveler dergisinin editörleri eşlik edecek. Ekibin deneyimleri, seyahatle eş zamanlı olarak Vodafone Red sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Programın ilk durağı ise Danimarka'da limanı, kanalları, tarihi binaları ve hareketli caddeleriyle bilinen, ülkenin en büyük şehri başkent Kopenhag olacak. Program kapsamında ayrıca, İsviçre, Sicilya, Slovenya, Fransa ve Portekiz de ziyaret edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Red'lilere geniş ayrıcalıklar sunmaya devam ediyoruz. Vodafone Red olarak destek verdiğimiz Dünya Avucunuzda programı çok yakında izleyicilerle buluşacak. Programda dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu alınacak, herkesin tatilini daha keyifli hale getirecek tüyolar verilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz."

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