Dünya ayağa kalktı! Putin'in kararına sert tepkiler

Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass'a askeri operasyon başlatıldığını açıkladı. Putin'in bu kararı sonrası dünya liderlerinden peş peşe sert açıklamalar geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşanacaklardan Putin'i sorumlu tutarken "ABD ve müttefikleri karşılık verecektir" diye konuştu.

İşte dünya liderlerinden peş peşe sert tepkiler;

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya Ukrayna'daki askeri faaliyetleri bir an önce durdurması çağrısı yaptı ve Kiev yönetiminin yanında olduklarını yineledi.

"KAN DÖKME VE YIKIM YOLUNU SEÇTİ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi. Putin'in Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçtiğini belirten Johnson, Twitter mesajında, "İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" diye yazdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya'nın savaşı Avrupa'ya getirdiğini söyledi. Von der Leyen, Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarını donduracaklarını ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişimini durduracaklarını açıkladı.

"AVRUPA İÇİN KARA GÜNLER"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın gayr-ı meşru saldırısının ardından Avrupa için kara günler yaşandığını söyledi. Rus saldırısını kınayan Scholz, "Bunlar Ukrayna için korkunç ve Avrupa için kara günler" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Rusya ile diyalog için asla geç olmadığını söylerken, NATO ve Avrupa Birliği'nin Moskova'nın "uluslararası hukukun şiddetli ihlali" karşısında birleştiğinin altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 'pervasız ve sebepsiz saldırısını' kınadı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Rusya'nın işgalinin 'sayısız' hayatı tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulundu.

NATO'YA ÇAĞRI: 4 MADDE HAYATA GEÇİRİLSİN

Letonya, NATO'nun 4. Maddesi'nin hayata geçirilmesi için çağrı yaptı. NATO Antlaşmasının 4. Maddesi, müttefik ülkelerden herhangi birinin ‘tehdit’ hissetmesi halinde, NATO müttefiklerini ‘danışmalar için’ toplantıya çağırmasını öngörüyor. 4. Madde genellikle, NATO'nun ‘bir müttefike yapılmış saldırı, tüm NATO ülkelerine yapılmış saldırıdır’ içeriğine sahip meşhur 5. Madde’nin işletilmesinden bir önceki adım olarak görülüyor.

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun derhal durdurulması çağrısında bulundu. Santos Silva, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya tarafından bu sabah Ukrayna topraklarında başlatılan askeri operasyon, haksız bir saldırganlık ve uluslararası hukukun ağır ihlalidir" dedi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin birkaç Ukrayna şehrine füze ateşlediği yönündeki haberlerin ardından Japonya'nın Rusya'nın tek taraflı eylemlerini şiddetle kınadığını söyledi. Kishida, ilgili Japon makamlarına Ukrayna'daki Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma talimatı verdiğini açıkladı.

ÇİN: RUSYA'NIN ASKERİ FAALİYETİ 'İŞGAL' DEĞİL

Pekin yönetimi ise Rusya'nın askeri faaliyetinin 'işgal' olmadığını savundu ve Rusya'nın egemen bir ülke olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

BIDEN: YALNIZCA RUSYA SORUMLUDUR

Yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden “Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur” dedi. “ABD ile müttefiklerinin birleşik ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini” belirten Biden, “Tüm dünyanın Rus askeri güçlerinin sebepsiz ve haksız bir saldırısına maruz kalan Ukrayna halkı için dua ettiğini” söyledi.

"Dünya Rusya'yı yaşanacaklardan sorumlu tutacaktır." diyen Biden gelişmeleri Beyaz Saray'dan takip edeceğini ve Ulusal Güvenlik Ekibi'nden düzenli olarak gelişmeleri alacağını ifade ederken G7 liderleriyle acil bir görüşme yapacağını ve ABD halkına sesleneceği bir konuşma yapacağını da duyurdu.



