HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya bu haberi konuşuyor! Cumhurbaşkanı, kızını yardımcısı olarak atadı

Dünya bu haberi konuşuyor! Cumhurbaşkanı, kızını yardımcısı olarak atadı

26.08.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan'daki yeni atamalar dünyada kısa sürede gündem oldu. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 38 yaşındaki kızı Saida Mirziyoyeva’yı kendi yardımcısı olarak atadı.

Dünya bu haberi konuşuyor! Cumhurbaşkanı, kızını yardımcısı olarak atadı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 38 yaşındaki kızı Saida Mirziyoyeva’yı cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı.

7e248e28-daac-42f0-9989-09b281ee0295

KARARNAMEYLE DUYURDU

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı idaresinde yeni atamalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in imzaladığı kararnameyle kızı Saida Mirziyoyeva’nın cumhurbaşkanı yardımcılığına atandığı ifade edildi.

b4c6b6d2-9ba1-42c6-b19f-4517fd2fe567

SAİDA MİRZİYOYEVA KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in büyük kızı olan Saida Mirziyoyeva, 1984’te Özbekistan’ın Kokand kentinde doğdu. Özbekistan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi ve Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinde farklı dönemlerde eğitim aldı. 2019’da Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresine bağlı Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansı Müdür Yardımcısı olan Saida Mirziyoyeva, 2022’de Ulusal Kitle İletişim Araçlarını Destekleme ve Geliştirme Kamu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığına atandı. Saida Mirziyoyeva, 2022’den bu yana Cumhurbaşkanlığı İdaresi İletişim ve Bilgi Politikası Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ili sarsan olay! Sabah şikayet etti, öğlen cinayet işlediBir ili sarsan olay! Sabah şikayet etti, öğlen cinayet işledi
İstanbul Maltepe'de orman yangını!İstanbul Maltepe'de orman yangını!
Ceza yazılan taksici hem polisle hem basınla tartıştı: Ben artist miyim?Ceza yazılan taksici hem polisle hem basınla tartıştı: Ben artist miyim?
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan cumhurbaşkanı yardımcısı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.