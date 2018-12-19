HABER

Dünya bu haberi konuşuyor! 'Erdoğan'ı memnun etmek için...'

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2018 19:35 | Son Güncelleme

ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği haberi, dünya gündeminde önemli bir yer aldı. İngiliz Dailymail gazetesi gelişmeyi, "Trump, Erdoğan'ı memnun etmek için Suriye'den çekiliyor." şeklinde duyurdu. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alınan kararlar hayata geçiyor. Çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı" ifadelerini kullandı.

Dünya bu haberi konuşuyor! 'Erdoğan'ı memnun etmek için...'

ABD'den Suriye'ye yönelik kritik bir açıklama geldi. ABD'li bir yetkili, Suriye'den tüm askerleri çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Bu açıklamanın akabinde, ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de olmamızın tek nedeni DEAŞ'tı ve DEAŞ'ı yendik." dedi.

ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını açıklamasının ardından ABD, Suriye'de bulunan askerlerini geri çekme kararı aldı. Dış basında Trump'ın kararının Türkiye'nin tavrıyla ilişkili olduğu belirtildi.

DAİLYMAİL: KARAR ERDOĞAN'I MEMNUN ETMEK İÇİN

İngiltere'nin en prestijli basın organlarından Dailymail gazetesi gelişmeyi, "Trump, Erdoğan'ı memnun etmek için Suriye'den çekiliyor." şeklinde duyurdu.

ABD, SURİYE'DE BULUNAN 2 BİN ASKERİNİ GERİ ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, yaptığı yazılı açıklamada, şu aşamada bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Amerikan medyasında, ABD ordusunun, Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığı iddia edilmişti.

TÜRKİYE'NİN İLK HEDEFİ İSE FIRAT'IN DOĞUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekatın başlayacağının sinyalini verdi. TSK'nın birkaç gün içinde harekata başlayacağını bildiren Erdoğan, "Her şeye rağmen Amerika'yı doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. İşte bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır." dedi.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Beyaz Saray: ABD askerleri Suriye'den çekilmeye başladıBeyaz Saray: ABD askerleri Suriye'den çekilmeye başladı
Alman Kabinesi Göç Yasası Taslağını OnayladıAlman Kabinesi Göç Yasası Taslağını Onayladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD erdoğan Suriye Trump

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Fenerbahçe Hasbro markasıyla anlaşma imzaladı

Fenerbahçe Hasbro markasıyla anlaşma imzaladı

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Suriye'de yeni anayasa için Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları uzlaştı

Suriye'de yeni anayasa için Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları uzlaştı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ve ABD kararını resmen duyurdu: Suriye'den çekilmeye başladık

Ve ABD kararını resmen duyurdu: Çekilmeye başladık

'Avrupalı diplomatların gizli tutanakları hackerların eline geçti'

'Diplomatların gizli tutanakları hackerların eline geçti'

Reuters duyurdu! ABD'den çok önemli Suriye kararı

Reuters duyurdu! ABD'den çok önemli Suriye kararı

Başları kesilmiş altı yavru fok bulundu

Başları kesilmiş altı yavru fok bulundu

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

İran'da neler oluyor? Rejim değişir mi?

İran'da neler oluyor? Rejim değişir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.