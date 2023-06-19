Dünya devi Amazon'un gıda deposu 'fare istilası' altında! "Burada hasta olmaktan korkuyoruz..."

BFMTV'nin yayımladığı görüntülerde, Orleans kentinin Saran bölgesinde, Amazon'un gıda ürünlerinin bulunduğu depoda fareler cirit atıyor. Televizyon kanalının paylaştığı görüntülerde, depodaki kirlilik direkt göze çarparken, gıda kolilerinin içindeki ölü fare yavruları da dikkat çekti.

ÖNLEMLER YETERSİZ, YETKİLİLER İLGİSİZ

Uyarılara rağmen aylardır çözüm bulunamayan bu sorun, gerek çalışanların gerekse müşterilerin sağlıklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle endişelendiriyor.

Firmanın söz konusu depoda çalışan bir personeli, hastalık kapmaktan korktuklarını, yetkililerin durumu pek umursamadıklarını aktardı.

Çalışanların bağlı olduğu sendikanın temsilcilerinden Jean-Sylvere Guillon da deponun farelerden arınması için alınan önlemlerin yetersiz kaldığını, daha etkili çözümler gerektiğini söyledi.

Amazon ise haşerelerle mücadele ekibinin birçok defa depoda çalışma yaptığını, müşterilere farelerin temas ettiği hiçbir kolinin gönderilmediğini iddia etti. (AA)

