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Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2019 17:31 | Son Güncelleme

ABD lideri, İran'ı hedef alacak önemli ölçüde artırılmış yaptırımların yakında devreye gireceğini açıkladı.

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

ABD-İran geriliminde Washington yeni hamlesini yapıyor. Başkan Donald Trump, Tahran yönetimini hedef alacak yeni yaptırımların yakın zamanda uygulanacağını söyledi.

Trump'ın verdiği bilgiye göre, yeni paket önemli ölçüde artırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trump İRAN yaptırım

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