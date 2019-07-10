Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

ABD-\u0130ran geriliminde Washington yeni hamlesini yap\u0131yor. Ba\u015fkan Donald Trump, Tahran y\u00f6netimini hedef alacak yeni yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n yak\u0131n zamanda uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \nTrump'\u0131n verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re, yeni paket \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde art\u0131r\u0131lacak.\u0130stanbul'da do\u011fal ya\u015fam m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?Trump'\u0131n "aptal" dedi\u011fi el\u00e7i istifa ettiUAEA: '\u0130ran Y\u00fczde 4,5 Oran\u0131nda Uranyum Zenginle\u015ftiriyor'
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