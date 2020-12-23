Dünya Ekonomik Forumu: 2020'li yıllarda istihdamı etkileyecek 5 büyük değişiklik

İşgücü piyasasını etkileyen iki büyük güç var: Teknolojik yeniliklerin hızlanması ile gelişen otomasyon ve Covid-19 salgını.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) araştırmasına göre, işlerdeki "çifte değişim", küresel ekonomik krize bağlı kısa vadeli değişimlerin yanı sıra daha uzun vadeli dönüşümleri de içeriyor.

Araştırma, 2025 yılına kadar ortadan kalkacak istihdamdan daha fazlasının yaratılacağını öngörüyor.

İnsanların yerini tamamen makinelerin alacağı bir dünya öngören yıkıcı teorilerin aksine, WEF'in bulguları, yeni talepleri inceleme ve bunlara uyum sağlama olanağı olanlar açısından ortaya çıkan fırsatlara işaret ediyor.

WEF'in Cenevre'deki Yeni Ekonomi ve Toplum Merkezi'nde araştırmacı olan Vesselina Stefanova Ratcheva, "Sanayi devrimlerin her birinde bu böyle oldu" diyor.

"Gelişmekte olan işlerle yaratılacak pek çok fırsat var, ancak işçilerin eğitim alıp yeni işlere geçebilmesi için yatırım gerekiyor."

Ratcheva, daha kalifiye bir işgücü için şirketlerin ve hükümetlerin bu yatırımları yapması gerektiğini de ekliyor.