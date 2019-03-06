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Dünya genelinde her 10 kadından 4'ü şiddet mağduru

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

BM Kadın Biriminin verilerine göre, dünya genelinde kadınların yüzde 35'i hayatlarının bir döneminde fiziksel ya da cinsel şiddet ve tecavüze maruz kalıyor - Taciz ya da tecavüz vakalarının minimum düzeyde rapor edildiği göz önünde bulundurulduğunda ise bu rakamların çok daha yüksek olduğu gerçeği tüyler ürpertiyor - Cinsel taciz mağdurlarının yüzde 40'ından azı yardım ya da destek istiyor ve mağdur kadınların çoğu aile ve arkadaşlarına yönelirken, yüzde 10'dan daha az bir kesim, polis gibi resmi kurum ya da mekanizmalara başvuruyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BETÜL YÜRÜK - Dünya genelinde kadınların yüzde 35'i hayatlarının bir döneminde fiziksel ve cinsel şiddet ya da tecavüze maruz kalıyor.

Hemen hemen her ülkede kadınlar sokakta yürürken, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında bazen de evlerinde gerek sözlü gerek fiziksel ve cinsel tacizin kurbanı oluyor.

AA muhabirinin derlediği Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık her 10 kadından 4'ü fiziksel ya da cinsel şiddet mağduru.

Veriler, yaklaşık 650 milyon kadın ve kız çocuğunun 18 yaşından önce evlendiği ya da evlenmeye zorlandığını, çocuk yaşta evliliklerin ise aile içi şiddeti artırdığını gösteriyor. 120 milyon kız çocuğunun da zorla cinsel ilişkiye sürüklendiği belirtiliyor.

Dünya genelinde kadınların yüzde 35'i hayatlarının bir döneminde fiziksel ya da cinsel şiddet ve tecavüze maruz kalıyor.

Taciz ya da tecavüz vakalarının minimum düzeyde rapor edildiği göz önünde bulundurulduğunda ise bu rakamların çok daha yüksek olduğu gerçeği tüyler ürpertiyor.

BM Kadın Birimine göre cinsel istismar, taciz ya da tecavüz verilerinin bulunduğu ülkelerin çoğunda ise mağdurların yüzde 40'ından azı yardım ya da destek istiyor. Mağdur kadınların çoğu aile ve arkadaşlarına yönelirken, yüzde 10'dan daha az bir kesim, polis gibi resmi kurum ya da mekanizmalara başvuruyor.

Hollywood'da peş peşe gelen taciz ve cinsel istismar suçlamalarının ardından ABD'de başlayan ve sosyal medyada çığ gibi büyüyen, kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize dikkati çekmeye çalışan #MeToo (Ben de) kampanyası cinsel istismar ve tacizin dünyanın her yerinde var olduğunu açıkça gösteriyor.

ABD'de cinsel taciz karşıtı en büyük sivil toplum örgütü RAINN'in verilerine göre, ülke genelinde her 92 saniyede bir kişi cinsel istismar ya da tacize maruz kalıyor.

Veriler, her 6 kadından birine tecavüz edildiğini ya da tecavüz girişiminde bulunulduğunu ve her 10 tecavüz mağdurundan 9'unun kadın olduğunu ortaya koyuyor.

Cinsiyet eşitsizliğinin çok belirgin olduğu Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi Asya ve özellikle Güney Asya ülkelerinde de cinsel taciz vakalarının oldukça yüksek olduğu görülüyor.

Sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşlarınca yapılan çalışmalar ve anketlere göre, sık sık toplu tecavüz ve vahşi cinayetlerle gündeme gelen Hindistan dünyada en fazla cinsel saldırının gerçekleştiği ülkelerden biri.

Actionaid uluslararası sivil toplum örgütünün verilerine göre, Hindistan'da kadınların yüzde 79'u, Vietnam'da yüzde 87, Kamboçya'da yüzde 77 ve Bangladeş'te ise yüzde 57'si bir tür cinsel tacize maruz kaldı.

Latin Amerika ülkesi Brezilya da cinsel saldırıların oldukça yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Brezilya'da 2013 yılında yapılan bir çalışmada tecavüz vakalarından ''salgın'' olarak bahsediliyor ve her 11 dakikada bir kadının tecavüze uğradığı bilgisine yer veriliyor.

#MeToo kampanyası dünya genelinde farkındalık yaratsa da bu sosyal hareketin ataerkilliğin hakim olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da maalesef çok ses getirmediği görülüyor.

Bu sessizliğin arkasında ise korku, utanma, şiddete maruz kalma, töre cinayeti, hatta mağdur kadınların tecavüzcüsü ya da istismarcısı ile evlenmeye zorlanma gibi birçok neden yatıyor.

''Tecavüzcüye evlilik yoluyla af'' yasasını en son kaldıran ülke Ürdün olsa da bu yasa birçok Orta Doğu ülkesinde hala geçerliliğini koruyor.

Söz konusu gerekçelerle vakaların rapor edilmemesi ise verilerin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu akıllara getiriyor.

BM Kadın Birimine göre Arap kadınlarının yüzde 37'si hayatları boyunca bir tür şiddete maruz kalıyor ama yüzdelerinin çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Arap kız çocuklarının yüzde 14'ü ise 18 yaşının altında evleniyor.

Afrika ve Orta Doğu'da kadın ve kız çocuklarının karşı karşıya olduğu sorunlardan biri de halk arasında ''kadın sünneti" olarak bilinen genital sakatlama.

Birleşmiş Milletler tarafından ''insan hakları ihlali'' olarak görülen bu uygulamaya maruz kalan kadın ve kız çocuklarının sayısı tam olarak bilinmese de yaklaşık 200 milyon kadın ve kız çocuğunun genital sakatlamaya maruz kaldığı tahmin ediliyor.

BM, genital sakatlamaya son verilmesi konusunda bir an önce harekete geçilmezse 2030 yılına kadar 68 milyon kız çocuğunun bu uygulamaya maruz kalacağı uyarısında bulunuyor. Yaklaşık 30 ülkede uygulanan genital sakatlama en çok Somali, Gine, Cibuti ve Mısır'da görülüyor.

Cinsel istismar, taciz ve tecavüzler Afrika'da da milyonlarca kadını etkiliyor. 1990'lı yılların ortalarından beri istikrasızlığın ve çatışmaların devam ettiği, 2008-2009 yıllarında her yıl 15 binden fazla tecavüz vakasının yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütünün çalışmalarında bir dönem ''tecavüz başkenti olarak'' anıldı.

Nijerya ise BM Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre çocuk gelinlerin oranının yüzde 43'le en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor ve bu ülkede her 10 çocuktan 6'sının fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor.

Zimbabve ve Ruanda'da ise ülke verilerine göre her 3 kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor.

Avrupa'da da cinsel taciz oranlarının yüksek olduğu görülüyor ancak Orta Doğu ve Afrika'nın aksine vakaların birçoğu rapor ediliyor ve kapsamlı anketler yapılıyor.

Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa Birliği'nde yaklaşık 80 bini tecavüz, 215 bin civarında cinsel suç 2015 yılında polis kayıtlarına geçti.

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