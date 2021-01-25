Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 100 milyon 10 bin 10'a yükseldi.

ABD, 25 milyon 734 bin 127 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 677 bin 710 ile Hindistan, 8 milyon 850 bin 135 ile Brezilya, 3 milyon 738 bin 690 ile Rusya, 3 milyon 669 bin 658 ile İngiltere, 3 milyon 57 bin 857 ile Fransa, 2 milyon 633 bin 185 ile İspanya, 2 milyon 475 bin 372 ile İtalya, 2 milyon 435 bin 247 ile Türkiye, 2 milyon 152 bin 2 ile Almanya, 2 milyon 15 bin 485 ile Kolombiya, 1 milyon 867 bin 223 ile Arjantin, 1 milyon 763 bin 219 ile Meksika, 1 milyon 478 bin 119 ile Polonya, 1 milyon 412 bin 986 ile Güney Afrika, 1 milyon 379 bin 286 ile İran, 1 milyon 194 bin 328 ile Ukrayna ve 1 milyon 99 bin 13 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 144 bin 141 kişi yaşamını yitirdi, 72 milyon 12 bin 172 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 851 bin 823 hasta tedavi altında bulunuyor.