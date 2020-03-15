Dünya kabusu yaşıyor! Koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı

Afrika ülkelerinden Ruanda ve Esvatini'de ilk yeri tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği bildirildi.
Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Mart'ta Mumbai'dan gelen Hindistan vatandaşına yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.
Hastanın karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, Hindistan vatandaşının temas kurduğu herkesin de takip altına alındığı kaydedildi.
Esvatini Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da geçen ay sonunda ABD'den Lesotho'ya, oradan da Esvatini'ye gelen 33 yaşındaki bir kadında virüse rastlandığı ifade edildi.
Açıklamada, "Şu anda kadın karantinaya alındı ve tedavi görüyor." denildi.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
OAC Sağlık Bakanı Pierre Somse, basına yaptığı açıklamada, 8 Mart'ta ülkeye gelen 74 yaşındaki bir İtalya vatandaşına yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.
Hastanın ailesiyle birlikte karantinaya alındığını belirten Bakan Somse, alarm durumuna geçildiğini ifade etti.
Öte yandan hükümet, 2012'deki siyasi krizden bu yana iç savaşın sürdüğü ve silahlı grupların etkin olduğu ülkede virüsün yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir aldı.
Buna göre salgının görüldüğü ülkelerden gelenler, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.
Fas'ın, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19'a rastlandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği kaydedildi.
Fas'ta, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşinde koronavirüs tespit edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Mısır'da 109, Tunus'ta 18'e yükseldi.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 109'a yükseldiğini belirtti.
Medbuli, sayı vermeden bazı hastaların da iyileştiğini kaydetti.
Mısır'da, Kovid-19 nedeniyle bugünden itibaren iki hafta boyunca tüm okullarda eğitime ara verilmişti.
Tunus Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı.
Tunus hükümeti, koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 Nisan'a kadar deniz sınırını ve İtalya'yla hava sınırını kapatırken, cemaatle namazları da askıya almıştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa ülkeleri Slovenya ve Danimarka'da ilk ölüm vakaları gerçekleşti.
Slovenya devlet televizyonunun aktardığına göre, başkent Ljubljana'daki üniversite hastanesinde tedavi gören bir erkek hasta, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Slovenya'daki vaka sayısı bugün 40 artarak 181'e çıkmıştı.
Koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 827'ye ulaştığı Danimarka'da da 81 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Bu, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm oldu.
Öte yandan, koronavirüs vakalarının 950'ye çıktığı Norveç'te Başbakan Erna Solberg, salgın nedeniyle 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ülkenin hava ve kara sınırlarının kapatılacağını açıkladı.
Sırbistan'daki vaka sayısı 46'ya yükselirken, hükümet Fransa, Almanya, Slovenya, Avusturya, İspanya, Yunanistan ve İsviçre'den yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasakladı.
Sırbistan daha önce de Çin ve Güney Kore'nin virüsten etkilenen bazı bölgeleri ile İtalya, İran ve Romanya'dan gelen yabancıların ülkeye girişlerini yasaklamıştı.
Bu arada, koronavirüs vakaları Macaristan'da 30'a, Kuzey Makedonya'da 19'a, Kosova'da ise 5'e çıktı.
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, konuya ilişkin son durumu paylaştı.
İyileşenlerin sayısında ciddi artış olduğunu belirten Borrelli, ölenlerin sayısında ise düne göre düşüş olduğunu vurguladı.
Borrelli, koronavirüs vaka sayısının 17 bin 750’ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde ise toplam sayının 21 bin 157 olduğunu anlattı.
Virüs nedeniyle bugün de 175 kişinin öldüğünü ifade eden Borrelli, böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısının 1441'e yükseldiğini kaydetti.
Borrelli, dün 1439 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının da bugün 527 artışla 1966’ya ulaştığını duyurdu.
Öte yandan, ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, bugün bölgelerinde 76 kişinin daha öldüğünü açıkladı.
Yüksek Sağlık Kurulundan (ISS), 13 Mart tarihine kadar hayatını kaybeden 1016 kişiye ilişkin açıklanan verilerde, 985 kişinin 60 yaş ve üzerinde olduğu bildirildi. Söz konusu 1016 kişinin yüzde 76,5’inin hipertansiyon hastası olduğu belirtildi.
Diğer yandan, ülkede son günlerde karantina dolayısıyla evlerine kapanan halkın her akşam 18.00'de pencere ve balkonlara çıkarak çalgılarıyla önce milli marş ardından şarkılar söyleyerek gösterdikleri dayanışmaya, Başbakan Giuseppe Conte'den destek geldi.
Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her birimiz, kendi kararlılığımızla bu mücadeleyi kazanmak için değerli bir katkı sunabiliriz. Haydi marşımızı bir daha seslendirelim. Bizi, bir kapı, bir balkon ya da bir sokak ayırıyor olabilir ama kimse ve hiçbir şey kalplerimizi ayıramaz. Birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.