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  4. Dünya Kupası pozları çok tepki çekmişti! Nusret 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Dünya Kupası pozları çok tepki çekmişti! Nusret 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

26.06.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Salt Bae’ hareketiyle tanınan 39 yaşındaki Nusret Gökçe, ne yapsa olay oluyor. Dünya Kupası finalinde sahaya girerek dünyaca ünlü futbolcularla poz veren Nusret büyük tepki çekmişti. Dış basına konuşan Nusret bir daha asla Dünya Kupası’nda sahaya adım atmayacağını söyledi.

Dünya Kupası pozları çok tepki çekmişti! Nusret 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

2022 Dünya Kupası'nı Lusail Stadyumu'nda izleyen Nusret Gökçe, karşılaşma sonrasında sahaya indi, şampiyon olan Arjantinli oyuncularla birlikte kupa sevinci yaşadı.

Bu anlar günlerce sosyal medyada konuşuldu ve Nusret'e tepki yağdı. The Times’a konuşan Nusret aylar sonra bu konuya dair açıklama yaptı.

"KENDİMİ YABANCI HİSSETMEDİM"

Nusret, 'Arjantin’i seviyorum; orada yaşadım. Onları desteklemek için gittim. Takımdaki birçok kişi restoranıma geldi. Kendimi yabancı hissetmedim. Özel bir andı. Orada olma nedenim hakkında bir şey yapamam ama bir daha asla, asla Dünya Kupası sahasına adım atmam' dedi.

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ABD'de 1914 yılından beri düzenlenen Lamar Hunt Open Cup, Nusret'in 2023 finalinden men edildiğini açıklamıştı.

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