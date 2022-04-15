Dünya, Mako ve Kei'nin evliliğini konuşmuştu! Yeni gelişme, listede yine yer alamadı

Japonya Prensesi Mako, geçtiğimiz yıl Prenses unvanından vazgeçerek Komuro Kei ile evlenmişti. Dünyanın konuştuğu evlilikte Mako ve Kei çifti, evlendikten hemen sonra ABD'nin New York kentine taşınmıştı. New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığı bilinen Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yine yer almadı.

LİSTE YAYIMLANDI

"The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, Şubat 2022'de düzenlenen sınavda başarılı olanların listesini yayımladı. ABD'li kuruluş, imtihana giren yaklaşık 3 bin adayın yüzde 45'inin geçtiğini, sınava yeniden girenlerin ise yüzde 30'unun başarılı olduğunu duyurdu.

LİSTEDE YİNE YER ALAMADI

Japonya Veliaht Prensi Fumihito'nun büyük kızı Mako ile 26 Ekim 2021'de evlenen Komuro Kei ise listede yine yer almadı.

Komuro, aynı sınava Temmuz 2021'de de girmişti.

HUKUK DANIŞMANI OLARAK ÇALIŞIYOR

ABD'deki Fordham Üniversitesinden Mayıs 2021'de mezun olan Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığı biliniyor.

KRALİYET STATÜSÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Japonya İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadınlar kraliyet statüsünü kaybediyor. Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.

Kaynak: AA

