HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya, Mako ve Kei'nin evliliğini konuşmuştu! Yeni gelişme, listede yine yer alamadı

Dünya, Mako ve Kei'nin evliliğini konuşmuştu! Yeni gelişme, listede yine yer alamadı

15.04.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın eski Prensesi Mako'nun kocası Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yine yer almadı. New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığı bilinen Komuro Kei, aynı sınava Temmuz 2021'de de girmişti.

Dünya, Mako ve Kei'nin evliliğini konuşmuştu! Yeni gelişme, listede yine yer alamadı

Japonya Prensesi Mako, geçtiğimiz yıl Prenses unvanından vazgeçerek Komuro Kei ile evlenmişti. Dünyanın konuştuğu evlilikte Mako ve Kei çifti, evlendikten hemen sonra ABD'nin New York kentine taşınmıştı. New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığı bilinen Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yine yer almadı.

MAKO3

LİSTE YAYIMLANDI

"The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, Şubat 2022'de düzenlenen sınavda başarılı olanların listesini yayımladı. ABD'li kuruluş, imtihana giren yaklaşık 3 bin adayın yüzde 45'inin geçtiğini, sınava yeniden girenlerin ise yüzde 30'unun başarılı olduğunu duyurdu.

Kraliyet statüsünden ve paradan vazgeçmişti! Prenses Mako'dan evlilik sonrası açıklamaKraliyet statüsünden ve paradan vazgeçmişti! Prenses Mako'dan evlilik sonrası açıklama

LİSTEDE YİNE YER ALAMADI

Japonya Veliaht Prensi Fumihito'nun büyük kızı Mako ile 26 Ekim 2021'de evlenen Komuro Kei ise listede yine yer almadı.

Komuro, aynı sınava Temmuz 2021'de de girmişti.

Borcu krize neden olmuştu! Japonya prensesi yine gündemdeBorcu krize neden olmuştu! Japonya prensesi yine gündemde

HUKUK DANIŞMANI OLARAK ÇALIŞIYOR

ABD'deki Fordham Üniversitesinden Mayıs 2021'de mezun olan Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığı biliniyor.

KRALİYET STATÜSÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Japonya İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadınlar kraliyet statüsünü kaybediyor. Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk" İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"
ATT Kübra'nın yardım çığlığı! 'Çok fazla vaktim kalmadı'ATT Kübra'nın yardım çığlığı! 'Çok fazla vaktim kalmadı'
Uçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldiUçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldi
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Akıbeti merak konusu olmuştu! Rusya resmen duyurdu: Battı

Akıbeti merak konusu olmuştu! Rusya resmen duyurdu: Battı

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

En doğalı varken güneş kremlerine dünyanın parasını vermeyin!

En doğalı varken güneş kremlerine dünyanın parasını vermeyin!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.