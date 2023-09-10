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Dünya Mossad Başkanı'nın bu açıklamasını konuşuyor! "Bedel ödetmenin zamanı geldi"

10.09.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea'nın açıklamasını konuşuyor... David Barnea, Rusya'nın İran'a gelişmiş silah sağlamasından ve "bunun varlıklarının sonunu getirmesinden endişe duyduklarını" söyledi. İran'a "bedel ödetmenin zamanının geldiğini" dile getiren Barnea, İran'a bu bedelin "sahadaki işbirlikçilerinden en üst rütbelere kadar, İran'ın derinliklerinde hatta Tahran'da ödetilebileceği" tehdidinde bulundu.

Dünya Mossad Başkanı'nın bu açıklamasını konuşuyor! "Bedel ödetmenin zamanı geldi"

İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea'nın açıklaması gündemde. Barnea, ülkesinde düzenlenen bir terörle mücadele konferansında yaptığı konuşmasında, "İran'ın Rusya'ya, Ukrayna saldırısında kullanması için kısa ve uzun menzilli füzeler, insansız hava araçları (İHA) satmaya çalıştığını ancak bunu engellediklerini" belirtti.

"BARIŞIMIZI HATTA BURADAKİ VARLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATABİLİR"

Tahran'ın gelecekte başka silahlar satma niyetinde olduğunu bunu da engelleyeceklerini dile getiren Barnea, "Korkumuz şu ki; Ruslar da bunun karşısında İranlılara gelişmiş silahlar verecek. Bu da barışımızı hatta buradaki varlığımızı tehlikeye atabilir." diye konuştu.

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İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea

Mossad Başkanı, teşkilatının uluslararası ortaklarıyla İran'ın arkasında yer aldığı İsraillileri ve Yahudileri hedef alan 27 saldırıyı önlediklerini savundu.

"BEDEL ÖDETMENİN ZAMANI GELDİ"

İran'a "bedel ödetmenin zamanının geldiğini" dile getiren Barnea, İran'a bu bedelin "sahadaki işbirlikçilerinden en üst rütbelere kadar, İran'ın derinliklerinde hatta Tahran'da ödetilebileceği" tehdidinde bulundu.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna saldırısında kullanması için "kamikaze" diye isimlendirilen silahlı İHA'lar sattığı yönünde geçmişte çok sayıda haber çıkmıştı. İsrail güvenlik makamları, İran-Rusya askeri işbirliğinin artmasını tehdit olarak nitelemişti. (AA)

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