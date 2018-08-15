Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünya şampiyonu eski motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar Belediyesinin ev sahipliğinde 1-2 Eylül tarihlerinde organize edilecek Dünya Motokros Şampiyonası öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'ni gezdi.

İncelemelerde bulunmak üzere kente gelen Sofuoğlu ve Uçar, şampiyonanın yapılacağı Afyon Motor Sporları Merkezi'nde TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'den bilgi aldı.

Medya mensuplarına açıklamada bulunan Kenan Sofuoğlu, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasını sağlamanın çok zor ve meşakkatli bir iş olduğunu ancak bunu başardıklarını belirtti.

Dünyanın en iyi motokros yarışçılarının 2 hafta sonra Türkiye'ye geleceğini ifade eden Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Bugün bizzat gelip kontrol etmek istedim. Çünkü Avrupa'dan, dünyanın her yerinden sporcular gelecek. Bir eksiğin olmaması gerekiyor. Burada yoğun bir çalışma var. Tabii ki belediyenin emeği çok büyük ama federasyonumuzunki bence en büyük başarı. Çünkü organizasyonu ayarlayıp, bu anlaşmaları sağlayıp, kabul ettirmek, Türkiye'yi o şampiyonanın içine dahil etmek kolay bir şey değil. Formula 1 yıllardır Türkiye getirilemiyor. Motor sporlarında bizim yarıştığımız kategoriler de dahil, önemli organizasyonları şu anda Türkiye'ye getirme şansı bulamazken, Dünya Motokros Şampiyonası'nı Türkiye'ye getirdik. Beş sporcumuz da Türkiye'yi temsilen burada yarışacak. İnşallah önümüzdeki yıl gençlerin yarışabildiği dünya şampiyonası gelecek Afyonkarahisar'a. Bunun anlamı çok büyük. Çünkü gençlerin burada yarışması demek, tüm genç sporcuların yavaş yavaş dünya şampiyonalarında kendini gösterme fırsatı bulması demek. O yüzden burada yapılan yatırım çok büyük."