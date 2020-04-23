Dünya Sağlık Örgütü ve Bill Gates hacker kurbanı oldu!

Koronavirüs ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Dünya çapında birçok kurum ve birçok insan, koronavirüse karşı insanlığı kurtaracak çözümün yolunu arıyorlar. Ancak bu durumda koronavirüsten daha tehlikeli olan bir grup daha var. Onlar da hacker'lar. Öyle ki onlar koronavirüs falan dinlemiyor, tam tersine koronavirüs ile mücadele eden, koronavirüse karşı aşı çalışmalarına katılan insanların hesaplarını ele geçirmenin hesaplarını yapıyorlar. Maalesef ki hesaplarında da başarılı oldular.

HACKERLAR 25 BİN HESABI ELE GEÇİRDİ

Washington Post'un haberine göre SITA istihbarat kuruluşu, toplamda 25 bin e-posta hesabının hacker'lar tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Kuruluşun yayınladığı rapora bakılırsa tablo hiç iç açıcı değil. Zira saldırıdan etkilenen kuruluşlar arasında Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD Sağlık Enstitüsü ve salgının en çok konuşulan ismi Bill Gates'in sahibi olduğu Bill&Melinde Vakfı var. Tüm bu kurumlar koronavirüs ile mücadele öne çıkan ve canla başla çalışan insanların bulunduğu kurumlar. İstihbarat kuruluşuna göre bu saldırının arkasında, daha önce birçok haberimizde tehlikeli olarak nitelendirdiğimiz kişiler var.