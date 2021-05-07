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Dünya Şifre Günü nedir? Dünya Şifre Gününde ne yapılmalı?

07.05.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'da yer alan Dünya Şifre Günü kutucuğunun anlamı araştırılıyor. Güvenli şifrenin öneminin vurgulandığı Dünya Şifre Günü her Mayıs ayının ilk Perşembe günü kutlanıyor. Peki, Dünya Şifre Günü nedir? Dünya Şifre Gününde ne yapılmalı? İşte, ayrıntılar...

Dünya Şifre Günü nedir? Dünya Şifre Gününde ne yapılmalı?

Dünya Şifre Günü nedir? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer aldı. Google arama motorunda karşımıza çıkan Dünya Şifre Güvenliği Günü, siber suçlulardan kişisel verilerimizi korumamız gerektiğini ifade ediyor. İşte, detaylar...

DÜNYA ŞİFRE GÜNÜ NEDİR?

Mayıs ayının ilk perşembe günü kutlanan Dünya Şifre Günü iyi şifre yönetiminin önemini vurguluyor.

Siber suçluların şifre kırma yöntemi ile kişisel verilere erişebilmesi pek çok kişi için risk oluşturuyor. Şifreler alışveriş, öğrenmeye, sosyal platformlar gibi uygulamalarda kullanılmasının yanı sıra kişileri verileri de koruyor. Kişisel veri güvenliği özellikle pandemi döneminde çevrim içi ortamlarda çok vakit geçiren internet kullanıcıları için önem arz ediyor.

DÜNYA ŞİFRE GÜNÜ'NDE NE YAPILMALIDIR?

Kaspersky, şifrelerin güvenliğini sağlamak için şunlara dikkat edilmesini öneriyor.

-Şifreleriniz en az 15 karakter olmalı.

-Tahmin edilebilir şifreler yaratmayın. Doğum tarihiniz, doğum yeriniz, partnerinizin adı gibi kişisel bilgilerin sosyal medya hesaplarınızda bulunma ihtimali vardır.

-Büyük harfler de olmak üzere, harfleri, numaraları ve sembolleri birlikte kullanın.

-Parolaları küçük değişiklikler yaparak kullanmayın.

-Bütün hesaplarınızı riske atmamak için her hesap için farklı bir parola kullanın.

-Parolanızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız hemen değiştirin.

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