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  4. Dünya Türk İHA'larını konuşuyor! NATO örnek göstererek övdü: Büyük rol oynuyor

Dünya Türk İHA'larını konuşuyor! NATO örnek göstererek övdü: Büyük rol oynuyor

21.12.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk İHA'ları tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında oynadığı etkili rolle gündemdeki yerini koruyan İHA'lara bir övgü de NATO'dan geldi. Türk İHA'larını "iyi örnek" olarak gösteren NATO yetkilisi David Van Weel, İHA'ların modern savaşlara kattığı yeniliğe dikkat çekti.

Dünya Türk İHA'larını konuşuyor! NATO örnek göstererek övdü: Büyük rol oynuyor

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımları tüm dünya yakından takip ediyor. Küresel çapta geniş yankı uyandıran İHA ve SİHA'lar, Rusya-Ukrayna savaşında da aktif rol alıyor. Baykar'ın Ukrayna'da İHA fabrikası kurması için süreç devam ederken NATO'dan çarpıcı değerlendirmeler geldi. NATO'nun Yükselen Güvenlik Sınamalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı David Van Weel, savaşlarda yapay zekanın önemini vurgulayarak NATO'da bu kapsamda yürütülen çalışmalardan bahsetti. Weel'in Türk İHA'larının etkisiyle ilgili sözleri dikkat çekti. Weel'in açıklamalarından ayrıntılar şöyle...

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"SAVAŞ MODERN TEKNOLOJİYLE DE YÜRÜTÜLÜYOR"

Weel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşı başladığından bu yana siber saldırıların savaştaki rolü ve öneminin tartışıldığını söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan bomba, uçak ve tank gibi araçların "geleneksel savaş" kategorisine girdiğini belirten Weel, aynı zamanda savaşın modern teknoloji ile de yürütüldüğünü aktardı.

"TÜRKİYE'NİN İHA'LARI UKRAYNA'DA BÜYÜK ROL OYNUYOR"

Weel, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinerek, "(Ukrayna’daki Türk İHA’ları) Modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin gerçekten iyi örneği olduklarını düşünüyorum." dedi.

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Genel Sekreter Yardımcısı Weel, şöyle konuştu.

"İnsansız hava araçlarının son teknoloji savaş uçağı ile karşılaştırırsanız büyük bir tutarsızlık ortaya çıkacaktır. İHA çok daha ucuzdur ve daha az yeteneğe sahiptir. Ancak savaşın neresinde olduğunuza bağlı olarak büyük bir somut örnek sağlar."

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YAPAY ZEKA SAVAŞIN GELECEĞİNDE ROL OYNAYACAK

Weel, gelişen teknolojilerin yavaş yavaş devreye gireceğini ve savaşın geleceğinde rol oynayacağını aktardı.

Teknolojinin değerlere ve normlara uygun olarak geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Weel, şunları kaydetti:

"NATO ile yapmaya çalıştığımız şey de bu. Devletlerin, yeni teknolojilerin sorumlu kullanımının ne olduğunu tartışabilecekleri bir platform sağlamak. Bu nedenle, yapay zeka ile savunma-güvenliğin kullanımı için bir yapay zeka stratejisi tasarladık; burada tüm müttefikler, yapay zekayı bir savaş bölgesinde kullanabilmemiz için önce uyması gereken kurallar olduğu konusunda hemfikir. Aynısını otonom sistemler ve robotlar için de yaptık.”

Weel, şu anda teknolojiye dayalı olarak neyin mümkün olduğuna dair bazı katı sınırlamalar getirildiğine dikkati çekerek, insanları savunurken değerlere bağlı kalmanın önemini vurguladı.

Ülkelerin teknolojileri nasıl kullandığının yakından takip edildiğini aktaran Weel, teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanılmasının önemine değindi.

TEKNOLOJİNİN SORUMLU BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI

Asırlar önce de savaşların olduğunu ve savaşın genel olarak insanlık için bir tehdit olduğunu söyleyen Weel, gelişen teknolojinin bir savaş tehdidi olmasının kullanımına bağlı olduğunu aktardı.

Weel, yapay zekanın olası tehlikelere karşı koruma sağlayabileceğine değinerek, siviller arasında herhangi bir ayrımcılık yapılmadan ya da başka bir şekilde tahribat oluşturmadan kullanılıyorsa teknoloji kullanımının yararlı olabileceğini söyledi.

YAPAY ZEKANIN PÜF NOKTASI DÜZENLENEBİLMESİ

Yapay zekanın kontrol altında tutulup tutulmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Weel, bu teknolojinin püf noktasının düzenlenebilir olduğunu ancak burada sorumlu kullanım ilkelerinin devreye girdiğini kaydetti.

Weel, "Yapay zekanın yasal olması gerektiğini net bir şekilde açıkladık." diyerek, bunun yasaya uygun olarak çalışan bir yapay zeka olduğunun kanıtlanması gerektiğini belirtti.

Yasayla, yapay zekanın ön yargılardan arındırıldığının kanıtlanması gerektiğini kaydeden Weel, yapay zekanın kadınlara veya azınlıklara karşı bir ön yargı eğiliminde olduğunun bilindiğini söyledi.

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(AA)

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NATO yapay zeka İHA Rusya Ukrayna savaşı

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