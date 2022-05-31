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Dünya Tütünsüz Günü nedir? 31 Mayıs Dünya Tütünsüz günü ile ne amaçlanmaktadır, neden kutlanır?

31.05.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Tütünsüz Günü; 31 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlik Buluşması etkinliğinde konuşmasının ardından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Bu gün 'Dünya Sigarasız Günü', 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' ya da 'Dünya Tütüne Hayır Günü' olarak da biliniyor. Peki Dünya Tütünsüz Günü nedir? 31 Mayıs Dünya Tütünsüz günü ile ne amaçlanmaktadır, neden kutlanır? İşte ayrıntılar...

Dünya Tütünsüz Günü nedir? 31 Mayıs Dünya Tütünsüz günü ile ne amaçlanmaktadır, neden kutlanır?

Dünya Tütünsüz Günü nedir? sorusunun yanıtı 31 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik Buluşması etkinliğinde yaptığı açıklamalar sonrası en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette; Dünya Tütünsüz Günü nedir? 31 Mayıs Dünya Tütünsüz günü ile ne amaçlanmaktadır, neden kutlanır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ NEDİR?

Dünya Tütünsüz Günü, her sene 31 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üye devletlerince 1987'den beri tüm dünyada kutlanmaktadır.

Dünya Tütünsüz Günü; 'Dünya Sigarasız Günü', 'Dünya Tütüne Hayır Günü' ya da 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak da bilinmektedir.

DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ İLE NE AMAÇLANMAKTADIR, NEDEN KUTLANIR?

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü ile sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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