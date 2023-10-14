Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Barışı sağlamaya en çok el uzatan lider

Fazıl Say, İsrail Filistin çatışması ile ilgili görüşlerini paylaştığı bir video ile gündem oldu. Çatışmada sekizinci güne girilirken Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı" açıklamasında bulundu.

İsrail – Hamas savaşını değerlendiren Fazıl Say, kendi hesabından paylaştığı videoda İsrail’in savaştan önceki iç politikasına değindi.

"BU AÇIK BİR GERÇEK"

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Fazıl Say, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Filistin İsrail çatışması ile ilgili düşüncelerini açıklayan Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık destek verdi.

Say paylaşımında, 'Ne olursunuz barışı sağlayın. Benim dünya üzerinde şu anda gördüğüm, barışı sağlamaya en çok el uzatan lider, Erdoğan'dır. Bu açık bir gerçek. Erdoğan'ı bu yüzden kutluyorum. Gerçekten kutluyorum' dedi.

'NETANYAHU SİYASETİNİN BU DÜNYADA YERİ OLMAMALI'

Say geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada da Netanyahu'nun sünya siyasetinde olmaması gerektiğini şu sözlerle ifade etmişti:

“Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet, katliam... Bu siyasetin bu dünyada hiçbir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset ‘ölüm kültürü’ vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi.”





