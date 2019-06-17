HABER

Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde düzenlenen ‘Gastroway’ etkinliği kapsamında Gaziantep’e geldi.

Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'te

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - DÜNYANIN en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde düzenlenen ‘Gastroway’ etkinliği kapsamında Gaziantep’e geldi.
Aralarında yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, şehrin farklı noktalarındaki mekanlarda yöresel lezzetlerin yapılışını izledi. Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, yapılan tur sayesinde bölgelerin tanıtımına katkı sağladıklarını belirterek, ilerleyen süreçte de mutfakta kullanılan sarımsak, sumak ve Antep fıstığı gibi malzemelerin ihracatı konusunda da gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.
Sözen, organizasyon sayesinde Türk tarihinin, yemeklerinin ve mutfağının tanıtılma olanağı bulunduğunu ifade ederek, "Organizasyonun bu seneki ayağı, Güneydoğu Anadolu'yu kapsıyor. Bu yüzden de ilk durağımız Gaziantep. Çünkü burada çok güzel bir mutfak var ve çok kıymetli bir mutfak malzemesi var. Antep fıstığı ve sumak sadece bunlardan bir kaçı. Bölgeyi tanıtarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'teDünyaca ünlü şefler Gaziantep'teDünyaca ünlü şefler Gaziantep'teDünyaca ünlü şefler Gaziantep'te

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Demirel güllerle anıldıDemirel güllerle anıldı
Şehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildiŞehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Sivas'tan yola çıktı, İzmir'e gidiyor! At sırtında asker yolunda

Bu ağaç eve 500 metrelik teleferikle ulaşılıyor

Bu eve ulaşmanın tek bir yolu var! O da...

Tehlikeye aldırış etmeden selfie çekiyorlar!

Fotoğraf çektirmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

Askerde dayak iddiası! Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Askerde dayak iddiası! Savcılık harekete geçti

Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, İstanbul diye Ankara'ya bıraktılar

İş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.