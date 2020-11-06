Dünyada bir ilk! Hidrojen yakıtlı feribot suyla buluştu

Norse Grup Şirketleri, Norveç merkezli Westcon Tersanesi'yle ortak yürütülen proje kapsamında inşa ettiği, dünyanın ilk hidrojenle çalışan feribotu “NB14-Hydra”yı teslim etmeye hazırlanıyor. İki eş gemiyi kapsayan proje dahilindeki ilk feribot olan ‘Nesvik’in inşasına 2019’un ekim ayında başlanmıştı. 23 Temmuz 2020 tarihinde suyla buluşan ilk feribot, elektrikli olmasının yanı sıra hidrojenle çalışacak tüm donanıma da sahip olarak üretilmişti. 82 metre boy, 17 metre genişlikle 80 araba ve 299 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan proje kapsamındaki ikinci feribot olan 'Hydra' ise bugün düzenlenen törenle suyla buluştu. Denize iniş törenine denizcilik sektörünün önemli temsilcileri katıldı. Projenin detay tasarımları, üç boyutlu modellemeleri ve üretim resimleri de grup şirketi olan Norse Dizayn tarafından hazırlandı.

'TÜRKİYE-NORVEÇ YAKINLAŞMASI SEKTÖRE KATKILAR SAĞLADI'

Norse Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süngü, yaptığı konuşmada, projelerin sektöre önemli katkılar sunduğunu dile getirerek, “Son yıllarda gemi inşa alanında hız kazanan Türkiye-Norveç yakınlaşması şüphesiz sektörümüze önemli katkılar sağladı. Bizler de bu süreçte Türk-Norveç ortaklığıyla kurulan Norse markamızın temellerini attık. Kısa sürede önemli projelere imza atarak iki ülke arasındaki ilişkinin gelişmesine de katkılarda bulunduk. Serüvenimiz Norveçli balık çiftlikleri için çok maksatlı servis botları inşa ederek başladı” dedi.