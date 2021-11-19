Dünyada bir ilk: MediaTek Dimensity 9000 tanıtıldı!

İşlemci üretiminde Qualcomm gibi firmalarla rekabet eden MediaTek, söylentilerin ardından şirketin en son amiral gemisi yonga seti Dimensity 9000'i resmen görücüye çıkardı.

İŞTE MEDIATEK DIMENSITY 9000'İN ÖZELLİKLERİ

MediaTek Dimensity 9000, TSMC'nin 4nm üretim teknolojisini kullanan dünyanın ilk yonga seti olarak listeleniyor. Ayrıca Armv9 mimarisine dayalı en yeni ARM Cortex-X2, A710 ve A510 CPU'ları ve Mali-G710 GPU'sunu kullanan ilk işlemci de oluyor. Ancak bununla da bitmiyor. Dimensity 9000, aynı zamanda LPDDR5X RAM'i destekleyen dünyadaki ilk işlemci olurken, Bluetooth 5.3'ü destekleyen ilk işlemci olmayı da başarıyor.

Dimensity 9000'in özelliklerine gelirsek, yeni nesil işlemci 3,05 GHz hızında çalışan 1 adet ARM Cortex-X2 çekirdeği, 2,85 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A710 çekirdeği ve 1,8 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A510 çekirdeğinden oluşuyor.

MediaTek, Dimensity 9000'in mevcut nesil Android amiral gemilerinden kullanılan yongalara göre (bunun Snapdragon 888 olabileceği söyleniyor) yüzde 35'in üzerinde daha fazla performans sunacağını ve ayrıca yüzde 37 daha verimli olacağını iddia ediyor.

Yeni işlemcinin çok çekirdekli performansının Apple'ın A15 Bionic çipi ile eşit olduğu da iddialar arasında.

SANİYEDE 270 KARE

Dimensity 9000'in ISP'si (Görüntü Sinyal İşlemcisi), teorik olarak aynı anda üç kameradan 4K HDR video çekebilir. MediaTek, her biri üç ISP'den birinden geçen üç kameradan aynı anda üç poz yakalayarak, 18 bit 4K HDR video çıkışı sağlamak için saniyede toplam 270 kare işleyebileceğini açıklıyor. ISP ayrıca 320MP'ye kadar kamera sensörlerini de destekliyor.

MediaTek, 5G desteği bulunan Dimensity 9000'in AI (Yapay Zeka) performansının Google Tensor'dan yüzde 16 daha iyi olduğunu da iddia ediyor.

DIMENSITY 9000'Lİ İLK CİHAZLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

MediaTek Dimensity 9000 destekli cihazların 2022'nin ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor.

